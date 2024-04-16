16 апреля 2024

На месторождении в ЯНАО рабочего задавило трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , трубы, ремонтные работы
В ЯНАО рабочего зажало между трубами, отчего он погиб Фото:

На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО рабочего зажало между трубами на строительно-монтажной площадке. От полученных травм он скончался, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности.

«При проведении работ, связанных с перемещением трубы при помощи экскаватора, монтажника на площадке зажало между трубами, он скончался, спустя непродолжительное время. Происшествие произошло 9 апреля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

За подтверждением факта гибели рабочего корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.

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На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО рабочего зажало между трубами на строительно-монтажной площадке. От полученных травм он скончался, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности. «При проведении работ, связанных с перемещением трубы при помощи экскаватора, монтажника на площадке зажало между трубами, он скончался, спустя непродолжительное время. Происшествие произошло 9 апреля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. За подтверждением факта гибели рабочего корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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