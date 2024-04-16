На месторождении в ЯНАО рабочего задавило трубой

17 апреля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО рабочего зажало между трубами, отчего он погиб Фото: Илья Московец © URA.RU На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО рабочего зажало между трубами на строительно-монтажной площадке. От полученных травм он скончался, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности. «При проведении работ, связанных с перемещением трубы при помощи экскаватора, монтажника на площадке зажало между трубами, он скончался, спустя непродолжительное время. Происшествие произошло 9 апреля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. За подтверждением факта гибели рабочего корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО рабочего зажало между трубами на строительно-монтажной площадке. От полученных травм он скончался, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности. «При проведении работ, связанных с перемещением трубы при помощи экскаватора, монтажника на площадке зажало между трубами, он скончался, спустя непродолжительное время. Происшествие произошло 9 апреля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. За подтверждением факта гибели рабочего корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.