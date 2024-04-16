На месторождении в ЯНАО рабочего задавило трубой

В ЯНАО рабочего зажало между трубами, отчего он погиб
На одном из месторождений в Тазовском районе ЯНАО рабочего зажало между трубами на строительно-монтажной площадке. От полученных травм он скончался, сообщили URA.RU источники на условиях анонимности.
«При проведении работ, связанных с перемещением трубы при помощи экскаватора, монтажника на площадке зажало между трубами, он скончался, спустя непродолжительное время. Происшествие произошло 9 апреля», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
За подтверждением факта гибели рабочего корреспондент агентства обратился в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. На момент публикации новости ответ не получен.
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