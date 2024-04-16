Общество В Челябинске перекроют площадь Революции для пешеходов 17 апреля 2024 в 09:47 Размер текста - 17 + На площади Революции пройдет репетиция торжественного построения войск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На площади Революции в Челябинске 17 апреля с пяти часов дня ограничат движение для пешеходов из-за репетиции парада Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления культуры, для транспорта никаких ограничений не вводится. «На площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Передвижение пешеходов по площади будет ограничено. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры Челябинска. Там отметили, что тренировка начнется в 17:00 по местному времени. По времени окончания данных нет. Горожан просят заранее планировать свой маршрут. Тренировка построения проводится ежегодно в канун празднования Дня Победы. После репетиции пешего парада по центру запускают также и технику. Обычно на это время дороги у площади Революции перекрываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На площади Революции в Челябинске 17 апреля с пяти часов дня ограничат движение для пешеходов из-за репетиции парада Победы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского управления культуры, для транспорта никаких ограничений не вводится. «На площади Революции пройдет первая тренировка торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Передвижение пешеходов по площади будет ограничено. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления культуры Челябинска. Там отметили, что тренировка начнется в 17:00 по местному времени. По времени окончания данных нет. Горожан просят заранее планировать свой маршрут. Тренировка построения проводится ежегодно в канун празднования Дня Победы. После репетиции пешего парада по центру запускают также и технику. Обычно на это время дороги у площади Революции перекрываются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям