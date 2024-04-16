Тюменские деревни из-за паводка превратились в острова

Деревни в Казанском районе постепенно становятся островами из-за паводка
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Тюменские деревни в Казанском районе оказались отрезанными от большой земли из-за паводка. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.
«Сладково оказалось отрезанным со всем сторон. До Новогеоргиевки, Викторовки тоже добраться сложно, их всех друг от друга отрезало. Ильинку от Афонькино, Афонькино от Паленки, Паленку от Новогеоргиевки», — передает с места событий слова местных жителей корреспондент URA.RU.
В Тюменской области продолжается эвакуация местных жителей. Сельчан отправляют в пункты временного размещения в селе Ильинка.
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