16 апреля 2024

Тюменские деревни из-за паводка превратились в острова

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в Афонькино. Афонькино
Деревни в Казанском районе постепенно становятся островами из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Тюменские деревни в Казанском районе оказались отрезанными от большой земли из-за паводка. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители.

«Сладково оказалось отрезанным со всем сторон. До Новогеоргиевки, Викторовки тоже добраться сложно, их всех друг от друга отрезало. Ильинку от Афонькино, Афонькино от Паленки, Паленку от Новогеоргиевки», — передает с места событий слова местных жителей корреспондент URA.RU.

В Тюменской области продолжается эвакуация местных жителей. Сельчан отправляют в пункты временного размещения в селе Ильинка.

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Тюменские деревни в Казанском районе оказались отрезанными от большой земли из-за паводка. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали местные жители. «Сладково оказалось отрезанным со всем сторон. До Новогеоргиевки, Викторовки тоже добраться сложно, их всех друг от друга отрезало. Ильинку от Афонькино, Афонькино от Паленки, Паленку от Новогеоргиевки», — передает с места событий слова местных жителей корреспондент URA.RU. В Тюменской области продолжается эвакуация местных жителей. Сельчан отправляют в пункты временного размещения в селе Ильинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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