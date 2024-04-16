Сколько жителей эвакуировано из подтопляемых районов в Тюменской области

Около 800 жителей из сел Тюменской области были эвакуированы за сутки

16 апреля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

Жителей подтопляемый районо эвакуируют в ПВР Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Около 800 жителей из сел Тюменской области эвакуированы за последние сутки из подтопляемых районов. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Эвакуировано населения почти 800 человек. В пунктах временного размещения сегодня находятся 75 жителей, 466 — уехали к родственникам. 95 человек пребывают в медицинских учреждениях и в центрах социального обслуживания — 147», рассказал Андрей Михнович. В селе Ильинка расположен один из пунктов временного размещения. Туда начали эвакуироваться первые сельчане, на чьи дома пришла «большая вода». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 800 жителей из сел Тюменской области эвакуированы за последние сутки из подтопляемых районов. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Эвакуировано населения почти 800 человек. В пунктах временного размещения сегодня находятся 75 жителей, 466 — уехали к родственникам. 95 человек пребывают в медицинских учреждениях и в центрах социального обслуживания — 147», рассказал Андрей Михнович. В селе Ильинка расположен один из пунктов временного размещения. Туда начали эвакуироваться первые сельчане, на чьи дома пришла «большая вода».