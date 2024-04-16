Сколько жителей эвакуировано из подтопляемых районов в Тюменской области

Около 800 жителей из сел Тюменской области эвакуированы за последние сутки из подтопляемых районов. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович.
«Эвакуировано населения почти 800 человек. В пунктах временного размещения сегодня находятся 75 жителей, 466 — уехали к родственникам. 95 человек пребывают в медицинских учреждениях и в центрах социального обслуживания — 147», рассказал Андрей Михнович.
В селе Ильинка расположен один из пунктов временного размещения. Туда начали эвакуироваться первые сельчане, на чьи дома пришла «большая вода».
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Около 800 жителей из сел Тюменской области эвакуированы за последние сутки из подтопляемых районов. Об этом URA.RU рассказал директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович. «Эвакуировано населения почти 800 человек. В пунктах временного размещения сегодня находятся 75 жителей, 466 — уехали к родственникам. 95 человек пребывают в медицинских учреждениях и в центрах социального обслуживания — 147», рассказал Андрей Михнович. В селе Ильинка расположен один из пунктов временного размещения. Туда начали эвакуироваться первые сельчане, на чьи дома пришла «большая вода».