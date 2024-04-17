Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого.
Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ.
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Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого. Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ.