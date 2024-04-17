Шойгу показали новых роботов для эвакуации раненых с поля боя. Фото, видео

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Визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Екатеринбург, шойгу сергей
Сергей Шойгу остался доволен продемонстрированными роботами, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале.

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Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого.

Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ.

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Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого. Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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