Шойгу показали новых роботов для эвакуации раненых с поля боя. Фото, видео

17 апреля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу остался доволен продемонстрированными роботами, сообщили в Минобороны РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале . Статья по теме Путин рассказал, как победить в современной войне Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого. Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ. Фото: пресс-служба Минобороны России Фото: пресс-служба Минобороны России Фото: пресс-служба Минобороны России Фото: пресс-служба Минобороны России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Минобороны России посетил выставочный центр «Патриот» в Московской области, где ему показали новую военную технику. Среди них роботизированные транспортные средства, которые будут использоваться для эвакуации раненых. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Шойгу представили более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности. В их числе многоцелевые роботизированные транспортные средства, предназначенные для подвоза материальных средств и эвакуации раненых», — написало Минобороны РФ в своем telegram-канале. Шойгу отметил, что такая разработка окажется крайне полезной в зоне спецоперации. Он поручил в скорейшем времени поставить новых роботов на серийное производство. По его словам, они не должны стоить дорого. Во время осмотра глава Минобороны посоветовал добавить к таким дронам дополнительные пулеметы. Таким образом его можно будет применить и во время штурма укрепленных пунктов ВСУ.