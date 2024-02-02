Путин рассказал, как победить в современной войне

И зачем на поле боя нужны изобретатели

02 февраля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Путин сравнил численность сотрудников оборонных предприятий с армией Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Туле в пятницу завершился двухдневный форум Народного фронта «Все для победы!» Он стал первой площадкой, объединившей людей, которые оказывают помощь на передовой. Форум посетил президент РФ Владимир Путин и вручил первый в России орден за доблестный труд коллективу тульского оборонного завода «Стан». Также Путин пообщался с активом народного фронта и поделился мыслями о том, как в современном мире победить в войне: выиграет только тот, кто окажется быстрее. В форуме «Все для победы» приняли участие порядка 600 человек — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений, изобретатели техники для фронта, военкоры, «швейные» батальоны, волонтеры, кибердружинники, врачи. Это первая большая встреча на одной площадке людей, которые обеспечивают поддержку военных на передовой. Тульский завод «Стан» получил первый в России орден за доблестный труд Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тула — оружейная столица России — для проведения форума выбрана неслучайно. «Это уникальный город, который в годы Великой Отечественной войны делал все для фронта и для победы. Сейчас тульские оружейные заводы самого разного профиля делают все для того, чтобы наши ребята ни в чем не нуждались, прежде всего, не нуждались в вооружении», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, открывая форум. Символично, что именно тульский завод награжден первым в России орденом «За доблестный труд»: его получил коллектив оборонного предприятия «Сплав» — разработчика реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Сама награда учреждена в России накануне президентским указом. В первый день форума прошло восемь тематических дискуссий, в том числе посвященных работе медиков, кибербезопасности, восстановлению инфраструктуры на новых территориях, волонтерству. Но кроме этого, форум посетили представители Кулибин-клуба Народного фронта. Это проект, цель которого — находить изобретателей по всей стране и помогать доводить их изобретения до серийных образцов и тестирования. Один из образцов, который представили на форуме, детектор дронов в форме наручных часов: на руке бойца он начинает пищать и показывать направление, с какой стороны летит беспилотник. А на следующий день форум посетил президент РФ Владимир Путин и первым делом встретился с активом Народного фронта, среди которых были медики и волонтеры, изобретатели и айтишники, сотрудники оборонных предприятий и общественники. «Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней, — обратился президент к активу Народного фронта. — В этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере». Действительно, численность сотрудников оборонно-промышленного комплекса не просто сопоставима с российской армией, а в три раза ее превышает: по словам Путина, на шести тысячах предприятий работает 3,5 миллиона человек, и только за последние полтора года в оборонке создано более полумиллиона рабочих мест. Так, в частности, в десять раз увеличено производство бронезащиты для бойцов, в два с половиной раза — производство обмундирования, сообщил президент. Но для того, чтобы быть успешным на поле боя, надо уметь и быстро реагировать на те средства поражения, разведки и подавления, которые применяет противник, и производить более эффективные свои, продолжил Путин. «Вот кто быстрее это все делает, тот и побеждает. Это сегодняшняя особенность ведения вооруженной борьбы. И наша оборонка демонстрирует здесь очень хорошие и темпы, и качество работы», — добавил глава государства. В этом вопросе большую роль играют новые идеи и изобретения. Среди участников встречи с президентом присутствовал руководитель Крымского управления Денис Сапрыгин — изобретатель детектора дронов, которого поддержал Кулибин—клуб Народного фронта. Он рассказал президенту, что с начала СВО они вместе с группой энтузиастов по микроэлектронике и программированию разработали приборы по подавлению БПЛА. «Бойцы попросили изготовить окопное средство для борьбы с беспилотниками. Прибор показал себя эффективно, и так у нас появилась идея снабдить подразделения дрон-детекторами», — рассказал Сапрыгин. Изобретатель попросил президента о возможности встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе. Путин согласился, что с беспилотниками сегодня складывается сложная ситуация и пообещал помочь разработчикам, поручив заняться этим вопросом вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Еще один участник встречи — член исполкома Народного фронта Михаил Камышев — рассказал президенту о мобильном приложении «Радар.НФ», помогающем сбивать беспилотники. Приложение работает очень просто: при виде беспилотника нужно навести камеру телефона по направлению его движения, сфотографировать и сигнал дойдет до Минобороны. По словам разработчика, приложение скачали уже 250 тыс. человек (оно доступно только для Android), и с помощью «Радар.НФ» удалось ликвидировать десять беспилотников. По словам Камышева, в планах разработка еще одного приложения — интерактивной карты укрытий в Белгороде с возможностью оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Огнестойкая экипировка для танкистов должна быть легкой и комфортной для быстрой эвакуации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Исполнительный директор АНО «Гоночная команда МСК» Екатерина Николаева презентовала Путину огнестойкую экипировку для танкистов. «Одежда должна выдержать 40-45 секунд прямого огня, у пожарных и МЧС она другая. Когда мы отправляли первые партии, наш репортаж увидели в Минобороны. Наш комбинезон жгли, проверяли. Мы с Народным фронтом отправили несколько партий на фронт», — рассказала Николаева. При этом она попросила у президента помощи с продвижением ее изделия. «Я переговорю с министром… В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано», — пообещал Путин. Кроме вышеперечисленных изделий среди военных изобретений времен спецоперации — наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов, который способен развивать скорость до 15 км/ч и преодолевать расстояние до 5 км. На фронт отправляют новые хвостовики и накольники, которые предназначаются для установки на боекомплект, чтобы его использовать на квадрокоптере, сбрасывая на оппонентов. Хвостовик надевается на заднюю часть боекомплекта как оперение, а накольник — на переднюю часть, он является неким взрывателем при касании земли или другого объекта. Поставляется на фронт и корпус динамической защиты для установки на броню танка. Суть изделия в том, что в нем устанавливается взрывчатое вещество, которое при попадании заряда детонирует и отбрасывает боезаряд обратно, тем самым защищая броню танка и весь экипаж. Новость по теме В России запустили приложение, которое поможет уменьшить атаки беспилотников Также на базе одного из ростовских вузов изготавливаются 200 долговременных огневых точек (ДОТов), которые в дальнейшем будут переданы на передовую для защиты бойцов от обстрелов противника. Эти ДОТы ставятся на окоп как защита от осколков, они позволят сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, более эффективно вести огневую работу и выполнять боевые задачи. Также на передовую отправляются специальных багги — небольшие машины, созданные специально для бойцов. Конструкторы собрали машину таким образом, чтобы комфортно разместиться в ней и покинуть ее за короткое время мог человек в броне. Кроме того, в современных багги для фронта появилась кнопка, с помощью которой можно потушить весь свет в машине, сделав ее невидимой для врага за секунду. На фронт отправят еще одно новшество — 3,5 тыс. автоматических заряжателей магазинов для автоматов и винтовок. Изделие увеличивает скорость снаряжения магазина и максимально облегчает сам процесс. Изначально их делали на 3D-принтерах, но теперь запущено изготовление заряжателей на термопластовом оборудовании и тем самым увеличена прочность и качество изделия и значительно сокращено время изготовления. В первый день форума замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный отмечал, что малые изобретательные команды быстрее реагируют на технологии ведения войны, чем крупные оборонные предприятия. По его словам, если при штурме Мариуполя применение дронов для доставки боеприпасов казалось чем-то сверхъестественным, то сегодня дроны не только приносят боеприпасы, но и выполняют ударную и разведывательную функции, доставляют эвакуационные стропы, чтобы вытащить раненого бойца с позиции. Этот сегмент начал формироваться благодаря энтузиазму малых изобретательских групп. Решено, что встречи с изобретателями на площадке Народного фронта станут регулярными: вместе с представителями Минпромторга, Минобороны, а также институтов развития будут решаться вопросы по организации «фаст—треков» для прохождения таких нужных для фронта изделий. Завершился форум пленарной дискуссией и выступлением президента России. «Вы — сейчас обращаюсь ко всем работникам российских оборонных предприятий страны — доказали, что достойны наших великих предков: тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осажденного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, а фактически у промышленности Европы, работавшей тогда на нацистскую Германию», — подчеркнул глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Туле в пятницу завершился двухдневный форум Народного фронта «Все для победы!» Он стал первой площадкой, объединившей людей, которые оказывают помощь на передовой. Форум посетил президент РФ Владимир Путин и вручил первый в России орден за доблестный труд коллективу тульского оборонного завода «Стан». Также Путин пообщался с активом народного фронта и поделился мыслями о том, как в современном мире победить в войне: выиграет только тот, кто окажется быстрее. В форуме «Все для победы» приняли участие порядка 600 человек — сотрудники оборонных предприятий и госкорпораций, строители фортификационных сооружений, изобретатели техники для фронта, военкоры, «швейные» батальоны, волонтеры, кибердружинники, врачи. Это первая большая встреча на одной площадке людей, которые обеспечивают поддержку военных на передовой. Тула — оружейная столица России — для проведения форума выбрана неслучайно. «Это уникальный город, который в годы Великой Отечественной войны делал все для фронта и для победы. Сейчас тульские оружейные заводы самого разного профиля делают все для того, чтобы наши ребята ни в чем не нуждались, прежде всего, не нуждались в вооружении», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, открывая форум. Символично, что именно тульский завод награжден первым в России орденом «За доблестный труд»: его получил коллектив оборонного предприятия «Сплав» — разработчика реактивной артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Сама награда учреждена в России накануне президентским указом. В первый день форума прошло восемь тематических дискуссий, в том числе посвященных работе медиков, кибербезопасности, восстановлению инфраструктуры на новых территориях, волонтерству. Но кроме этого, форум посетили представители Кулибин-клуба Народного фронта. Это проект, цель которого — находить изобретателей по всей стране и помогать доводить их изобретения до серийных образцов и тестирования. Один из образцов, который представили на форуме, детектор дронов в форме наручных часов: на руке бойца он начинает пищать и показывать направление, с какой стороны летит беспилотник. А на следующий день форум посетил президент РФ Владимир Путин и первым делом встретился с активом Народного фронта, среди которых были медики и волонтеры, изобретатели и айтишники, сотрудники оборонных предприятий и общественники. «Невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причем поддержки самой разной, разносторонней, — обратился президент к активу Народного фронта. — В этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере». Действительно, численность сотрудников оборонно-промышленного комплекса не просто сопоставима с российской армией, а в три раза ее превышает: по словам Путина, на шести тысячах предприятий работает 3,5 миллиона человек, и только за последние полтора года в оборонке создано более полумиллиона рабочих мест. Так, в частности, в десять раз увеличено производство бронезащиты для бойцов, в два с половиной раза — производство обмундирования, сообщил президент. В этом вопросе большую роль играют новые идеи и изобретения. Среди участников встречи с президентом присутствовал руководитель Крымского управления Денис Сапрыгин — изобретатель детектора дронов, которого поддержал Кулибин—клуб Народного фронта. Он рассказал президенту, что с начала СВО они вместе с группой энтузиастов по микроэлектронике и программированию разработали приборы по подавлению БПЛА. «Бойцы попросили изготовить окопное средство для борьбы с беспилотниками. Прибор показал себя эффективно, и так у нас появилась идея снабдить подразделения дрон-детекторами», — рассказал Сапрыгин. Изобретатель попросил президента о возможности встроить свою деятельность в проект по развитию российской электроники и получить доступ к компонентной базе. Путин согласился, что с беспилотниками сегодня складывается сложная ситуация и пообещал помочь разработчикам, поручив заняться этим вопросом вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Еще один участник встречи — член исполкома Народного фронта Михаил Камышев — рассказал президенту о мобильном приложении «Радар.НФ», помогающем сбивать беспилотники. Приложение работает очень просто: при виде беспилотника нужно навести камеру телефона по направлению его движения, сфотографировать и сигнал дойдет до Минобороны. По словам разработчика, приложение скачали уже 250 тыс. человек (оно доступно только для Android), и с помощью «Радар.НФ» удалось ликвидировать десять беспилотников. По словам Камышева, в планах разработка еще одного приложения — интерактивной карты укрытий в Белгороде с возможностью оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях. Исполнительный директор АНО «Гоночная команда МСК» Екатерина Николаева презентовала Путину огнестойкую экипировку для танкистов. «Одежда должна выдержать 40-45 секунд прямого огня, у пожарных и МЧС она другая. Когда мы отправляли первые партии, наш репортаж увидели в Минобороны. Наш комбинезон жгли, проверяли. Мы с Народным фронтом отправили несколько партий на фронт», — рассказала Николаева. При этом она попросила у президента помощи с продвижением ее изделия. «Я переговорю с министром… В конечном итоге это вопрос промышленности, поэтому министр здесь как раз, он же вице-премьер. Вы напрямую с ним можете поговорить. А я чуть попозже вернусь к этому и посмотрю, что сделано», — пообещал Путин. Кроме вышеперечисленных изделий среди военных изобретений времен спецоперации — наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых и доставки грузов, который способен развивать скорость до 15 км/ч и преодолевать расстояние до 5 км. На фронт отправляют новые хвостовики и накольники, которые предназначаются для установки на боекомплект, чтобы его использовать на квадрокоптере, сбрасывая на оппонентов. Хвостовик надевается на заднюю часть боекомплекта как оперение, а накольник — на переднюю часть, он является неким взрывателем при касании земли или другого объекта. Поставляется на фронт и корпус динамической защиты для установки на броню танка. Суть изделия в том, что в нем устанавливается взрывчатое вещество, которое при попадании заряда детонирует и отбрасывает боезаряд обратно, тем самым защищая броню танка и весь экипаж. Также на базе одного из ростовских вузов изготавливаются 200 долговременных огневых точек (ДОТов), которые в дальнейшем будут переданы на передовую для защиты бойцов от обстрелов противника. Эти ДОТы ставятся на окоп как защита от осколков, они позволят сохранить жизнь и здоровье нашим бойцам, более эффективно вести огневую работу и выполнять боевые задачи. Также на передовую отправляются специальных багги — небольшие машины, созданные специально для бойцов. Конструкторы собрали машину таким образом, чтобы комфортно разместиться в ней и покинуть ее за короткое время мог человек в броне. Кроме того, в современных багги для фронта появилась кнопка, с помощью которой можно потушить весь свет в машине, сделав ее невидимой для врага за секунду. На фронт отправят еще одно новшество — 3,5 тыс. автоматических заряжателей магазинов для автоматов и винтовок. Изделие увеличивает скорость снаряжения магазина и максимально облегчает сам процесс. Изначально их делали на 3D-принтерах, но теперь запущено изготовление заряжателей на термопластовом оборудовании и тем самым увеличена прочность и качество изделия и значительно сокращено время изготовления. В первый день форума замруководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный отмечал, что малые изобретательные команды быстрее реагируют на технологии ведения войны, чем крупные оборонные предприятия. Решено, что встречи с изобретателями на площадке Народного фронта станут регулярными: вместе с представителями Минпромторга, Минобороны, а также институтов развития будут решаться вопросы по организации «фаст—треков» для прохождения таких нужных для фронта изделий. Завершился форум пленарной дискуссией и выступлением президента России. «Вы — сейчас обращаюсь ко всем работникам российских оборонных предприятий страны — доказали, что достойны наших великих предков: тружеников Кузбасса, Магнитки, Москвы, Тулы, Урала, Казани, осажденного Ленинграда, которые в годы Великой Отечественной войны в сложнейших условиях выиграли индустриальную битву у гитлеровской Германии, а фактически у промышленности Европы, работавшей тогда на нацистскую Германию», — подчеркнул глава государства.