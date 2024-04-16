16 апреля 2024

Челябинский ОНФ требует расселить жителей дома, у которого обрушились балконы

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Ветхоаварийное жилье, бабушки мерзнут, на Островского 9. Челябинск, старый дом, ветхое жилье, аварийное жилье, ветхоаварийное жилье
ОНФ написал заявление в СК с требованием расселить аварийный дом Фото:

Пятиэтажку в Златоусте Челябинской области, у которой рухнули балконы, стоит сто десятым в очереди на расселение. Общероссийский народный фронт требует расселить здание, сообщил 17 апреля URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«В Златоусте дом на улице Ковшова, 23 стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет», — сообщил Рыжий.

Власти города признали дом ветхоаварийным. В плане на расселение он стоит на 2025 год.

Чтобы ускорить процесс, мэрия предлагает жителям переехать в маневренный фонд, который ничем не лучше их прежнего дома. Или на компенсации — в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное жилье. Рыжий заявил, что Народный фронт требует справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять и пары лет.

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Пятиэтажку в Златоусте Челябинской области, у которой рухнули балконы, стоит сто десятым в очереди на расселение. Общероссийский народный фронт требует расселить здание, сообщил 17 апреля URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В Златоусте дом на улице Ковшова, 23 стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет», — сообщил Рыжий. Власти города признали дом ветхоаварийным. В плане на расселение он стоит на 2025 год. Чтобы ускорить процесс, мэрия предлагает жителям переехать в маневренный фонд, который ничем не лучше их прежнего дома. Или на компенсации — в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное жилье. Рыжий заявил, что Народный фронт требует справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять и пары лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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