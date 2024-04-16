Челябинский ОНФ требует расселить жителей дома, у которого обрушились балконы

17 апреля 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

ОНФ написал заявление в СК с требованием расселить аварийный дом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пятиэтажку в Златоусте Челябинской области, у которой рухнули балконы, стоит сто десятым в очереди на расселение. Общероссийский народный фронт требует расселить здание, сообщил 17 апреля URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В Златоусте дом на улице Ковшова, 23 стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет», — сообщил Рыжий. Власти города признали дом ветхоаварийным. В плане на расселение он стоит на 2025 год. Чтобы ускорить процесс, мэрия предлагает жителям переехать в маневренный фонд, который ничем не лучше их прежнего дома. Или на компенсации — в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное жилье. Рыжий заявил, что Народный фронт требует справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять и пары лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятиэтажку в Златоусте Челябинской области, у которой рухнули балконы, стоит сто десятым в очереди на расселение. Общероссийский народный фронт требует расселить здание, сообщил 17 апреля URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «В Златоусте дом на улице Ковшова, 23 стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет», — сообщил Рыжий. Власти города признали дом ветхоаварийным. В плане на расселение он стоит на 2025 год. Чтобы ускорить процесс, мэрия предлагает жителям переехать в маневренный фонд, который ничем не лучше их прежнего дома. Или на компенсации — в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное жилье. Рыжий заявил, что Народный фронт требует справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять и пары лет.