Челябинский ОНФ требует расселить жителей дома, у которого обрушились балконы

Пятиэтажку в Златоусте Челябинской области, у которой рухнули балконы, стоит сто десятым в очереди на расселение. Общероссийский народный фронт требует расселить здание, сообщил 17 апреля URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«В Златоусте дом на улице Ковшова, 23 стремительно разрушается. Уже обрушились балконы с пятого по первый этаж. Рассыпается фундамент, текут крыша, потолки, стены и подвалы. Народный фронт обратился в прокуратуру и следственный комитет», — сообщил Рыжий.
Власти города признали дом ветхоаварийным. В плане на расселение он стоит на 2025 год.
Чтобы ускорить процесс, мэрия предлагает жителям переехать в маневренный фонд, который ничем не лучше их прежнего дома. Или на компенсации — в районе 2-2,5 миллионов рублей за трехкомнатную квартиру. На эти деньги в Златоусте можно купить только аналогичное жилье. Рыжий заявил, что Народный фронт требует справедливого решения от властей Златоуста по дому, который может не простоять и пары лет.
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