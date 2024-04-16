16 апреля 2024

Лжериэлтор из Челябинска обманывал жителей ХМАО при покупке квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключ. Челябинск, дверь, замок, комната, ключ, недвижимость, жилье, ключи, квартира, ипотека
Мошенник обманывал югорчан, предлагая помощь в покупке квартиры Фото:

Полиция ХМАО задержала жителя Челябинска, который обманул югорчан на два миллиона рублей предлагая помощь в покупке квартиры и сборке мебели. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

«В 2020 году злоумышленник за вознаграждение предлагал гражданам помощь в покупке квартиры, обещал оказать содействие по установке пластиковых окон, изготовлению и сборке корпусной мебели. Получив деньги, он скрывался от заказчиков, не выполнив обязательств», — сообщает пресс-служба УМВД.

От действий злоумышленника пострадали шесть жителей Урая. Обвиняемый был задержан спустя четыре года, ему грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество».

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Полиция ХМАО задержала жителя Челябинска, который обманул югорчан на два миллиона рублей предлагая помощь в покупке квартиры и сборке мебели. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона. «В 2020 году злоумышленник за вознаграждение предлагал гражданам помощь в покупке квартиры, обещал оказать содействие по установке пластиковых окон, изготовлению и сборке корпусной мебели. Получив деньги, он скрывался от заказчиков, не выполнив обязательств», — сообщает пресс-служба УМВД. От действий злоумышленника пострадали шесть жителей Урая. Обвиняемый был задержан спустя четыре года, ему грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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