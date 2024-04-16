Лжериэлтор из Челябинска обманывал жителей ХМАО при покупке квартир

Полиция ХМАО задержала жителя Челябинска, который обманул югорчан на два миллиона рублей предлагая помощь в покупке квартиры и сборке мебели. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
«В 2020 году злоумышленник за вознаграждение предлагал гражданам помощь в покупке квартиры, обещал оказать содействие по установке пластиковых окон, изготовлению и сборке корпусной мебели. Получив деньги, он скрывался от заказчиков, не выполнив обязательств», — сообщает пресс-служба УМВД.
От действий злоумышленника пострадали шесть жителей Урая. Обвиняемый был задержан спустя четыре года, ему грозит уголовная ответственность по статье «мошенничество».
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