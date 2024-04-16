16 апреля 2024

Директор депсоцразвития ХМАО уходит в отставку

Власти ХМАО ищут замену главе депсоцразвития Пономаревой
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание думы в администрации. Нижневартовск, чиновница, рука, микрофон
Директор депсоцразвития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку Фото:

Власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что ее должен сменить один из госслужащих правительства.

«Пономарева уходит в отставку. К ее работе в последнее время появилось много вопросов. На место директора департамента планируется назначить одного из высокопоставленных госслужащих, знающих работу с ветеранами и инвалидами, имеющих большой опыт в социальной сфере. В правительстве Югры пока не называют сменщика, чтобы дать ему спокойно доработать», — сообщает инсайдер.

Отставка директора департамента шокировала ее подчиненных. Источник в ведомстве заявляет, что это не связано с непопулярным решением — отменой выплаты 15 тысяч рублей на первенца (вместо нее значительные льготы получат многодетные семьи). «Это решение принимала не глава департамента, а окружные власти и дума, к тому же, федерация взяла тренд на рост демографии и поддержку именно многодетных семей», — уточняет собеседник агентства.

Сама Пономарева подтвердила, что уходит в отставку. Она уточнила, что пока не получила предложений о работе.

Чиновницу некоторое время назад звали в Москву, в том числе в «Фонд защитников Отечества», но пока вопрос ее дальнейшего трудоустройства остается открытым.

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Власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что ее должен сменить один из госслужащих правительства. «Пономарева уходит в отставку. К ее работе в последнее время появилось много вопросов. На место директора департамента планируется назначить одного из высокопоставленных госслужащих, знающих работу с ветеранами и инвалидами, имеющих большой опыт в социальной сфере. В правительстве Югры пока не называют сменщика, чтобы дать ему спокойно доработать», — сообщает инсайдер. Отставка директора департамента шокировала ее подчиненных. Источник в ведомстве заявляет, что это не связано с непопулярным решением — отменой выплаты 15 тысяч рублей на первенца (вместо нее значительные льготы получат многодетные семьи). «Это решение принимала не глава департамента, а окружные власти и дума, к тому же, федерация взяла тренд на рост демографии и поддержку именно многодетных семей», — уточняет собеседник агентства. Сама Пономарева подтвердила, что уходит в отставку. Она уточнила, что пока не получила предложений о работе. Чиновницу некоторое время назад звали в Москву, в том числе в «Фонд защитников Отечества», но пока вопрос ее дальнейшего трудоустройства остается открытым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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