Директор депсоцразвития ХМАО уходит в отставку

Власти ХМАО ищут замену главе депсоцразвития Пономаревой

17 апреля 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Директор депсоцразвития ХМАО Тереза Пономарева уходит в отставку Фото: Александр Елизаров © URA.RU Власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что ее должен сменить один из госслужащих правительства. «Пономарева уходит в отставку. К ее работе в последнее время появилось много вопросов. На место директора департамента планируется назначить одного из высокопоставленных госслужащих, знающих работу с ветеранами и инвалидами, имеющих большой опыт в социальной сфере. В правительстве Югры пока не называют сменщика, чтобы дать ему спокойно доработать», — сообщает инсайдер. Отставка директора департамента шокировала ее подчиненных. Источник в ведомстве заявляет, что это не связано с непопулярным решением — отменой выплаты 15 тысяч рублей на первенца (вместо нее значительные льготы получат многодетные семьи). «Это решение принимала не глава департамента, а окружные власти и дума, к тому же, федерация взяла тренд на рост демографии и поддержку именно многодетных семей», — уточняет собеседник агентства. Сама Пономарева подтвердила, что уходит в отставку. Она уточнила, что пока не получила предложений о работе. Чиновницу некоторое время назад звали в Москву, в том числе в «Фонд защитников Отечества», но пока вопрос ее дальнейшего трудоустройства остается открытым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ХМАО ищут замену главе департамента социального развития Терезе Пономаревой, которая уходит в отставку. Источники URA.RU сообщают, что ее должен сменить один из госслужащих правительства. «Пономарева уходит в отставку. К ее работе в последнее время появилось много вопросов. На место директора департамента планируется назначить одного из высокопоставленных госслужащих, знающих работу с ветеранами и инвалидами, имеющих большой опыт в социальной сфере. В правительстве Югры пока не называют сменщика, чтобы дать ему спокойно доработать», — сообщает инсайдер. Отставка директора департамента шокировала ее подчиненных. Источник в ведомстве заявляет, что это не связано с непопулярным решением — отменой выплаты 15 тысяч рублей на первенца (вместо нее значительные льготы получат многодетные семьи). «Это решение принимала не глава департамента, а окружные власти и дума, к тому же, федерация взяла тренд на рост демографии и поддержку именно многодетных семей», — уточняет собеседник агентства. Сама Пономарева подтвердила, что уходит в отставку. Она уточнила, что пока не получила предложений о работе. Чиновницу некоторое время назад звали в Москву, в том числе в «Фонд защитников Отечества», но пока вопрос ее дальнейшего трудоустройства остается открытым.