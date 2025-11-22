Мэр Сургута назначил ветерана СВО ответственным за трудоустройство школьников

Глава Сургута Максим Слепов назначил экс-командира штурмового батальона 80-го танкового полка Дмитрия Петрушина руководителем муниципального учреждения по работе с молодежью «Наше время». Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах города.

«Учреждение занимается трудоустройством школьников. Они работают в молодежном кафе, в цехе шелкографии, помогают с уборкой улиц и дворов. Глава Сургута решил, что кандидатура ветерана СВО усилит патриотическое воспитание молодежи. Петрушин уже приступил к работе», — уточнил источник.