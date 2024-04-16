В Чесменском районе Челябинской области сменился начальник отделения полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, место Дмитрия Звездина занял майор полиции Виктор Шушунов.
«Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Чесменского района нового начальника. Отделение возглавил майор полиции Виктор Шушунов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Начальник главка отметил, что назначение Шушунова на должность начальника районного отдела полиции неслучайно. По его мнению, «на ранее занимаемой должности он проводил очень большую и немаловажную работу». Скоков акцентировал внимание нового руководителя на создании благоприятных условий для службы личного состава. В свою очередь, и личный состав должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач.
В ответном слове Шушунов поблагодарил Скокова за оказанное доверие при назначении на должность. С его стороны будут приложены все усилия для обеспечения правопорядка на территории района.
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