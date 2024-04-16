Общество В челябинском муниципалитете сменился начальник полиции. Фото Начальником полиции Чесменского района стал Виктор Шушунов 17 апреля 2024 в 11:40 Размер текста - 17 + Полицию Чесменского района возглавил майор Виктор Шушунов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Чесменском районе Челябинской области сменился начальник отделения полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, место Дмитрия Звездина занял майор полиции Виктор Шушунов. «Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Чесменского района нового начальника. Отделение возглавил майор полиции Виктор Шушунов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Начальник главка отметил, что назначение Шушунова на должность начальника районного отдела полиции неслучайно. По его мнению, «на ранее занимаемой должности он проводил очень большую и немаловажную работу». Скоков акцентировал внимание нового руководителя на создании благоприятных условий для службы личного состава. В свою очередь, и личный состав должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач. В ответном слове Шушунов поблагодарил Скокова за оказанное доверие при назначении на должность. С его стороны будут приложены все усилия для обеспечения правопорядка на территории района. Михаил Скоков (в центре) представил личному составу чесменской полиции нового руководителя Виктора Шушунова (слева) Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Чесменском районе Челябинской области сменился начальник отделения полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, место Дмитрия Звездина занял майор полиции Виктор Шушунов. «Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Чесменского района нового начальника. Отделение возглавил майор полиции Виктор Шушунов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Начальник главка отметил, что назначение Шушунова на должность начальника районного отдела полиции неслучайно. По его мнению, «на ранее занимаемой должности он проводил очень большую и немаловажную работу». Скоков акцентировал внимание нового руководителя на создании благоприятных условий для службы личного состава. В свою очередь, и личный состав должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач. В ответном слове Шушунов поблагодарил Скокова за оказанное доверие при назначении на должность. С его стороны будут приложены все усилия для обеспечения правопорядка на территории района. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям