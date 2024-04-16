16 апреля 2024

В челябинском муниципалитете сменился начальник полиции. Фото

Начальником полиции Чесменского района стал Виктор Шушунов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, погон, майор, полиция
Полицию Чесменского района возглавил майор Виктор Шушунов Фото:
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В Чесменском районе Челябинской области сменился начальник отделения полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, место Дмитрия Звездина занял майор полиции Виктор Шушунов.

«Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Чесменского района нового начальника. Отделение возглавил майор полиции Виктор Шушунов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Начальник главка отметил, что назначение Шушунова на должность начальника районного отдела полиции неслучайно. По его мнению, «на ранее занимаемой должности он проводил очень большую и немаловажную работу». Скоков акцентировал внимание нового руководителя на создании благоприятных условий для службы личного состава. В свою очередь, и личный состав должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач.

В ответном слове Шушунов поблагодарил Скокова за оказанное доверие при назначении на должность. С его стороны будут приложены все усилия для обеспечения правопорядка на территории района.

Михаил Скоков (в центре) представил личному составу чесменской полиции нового руководителя Виктора Шушунова (слева)
Михаил Скоков (в центре) представил личному составу чесменской полиции нового руководителя Виктора Шушунова (слева)
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В Чесменском районе Челябинской области сменился начальник отделения полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, место Дмитрия Звездина занял майор полиции Виктор Шушунов. «Начальник ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков представил личному составу органов внутренних дел Чесменского района нового начальника. Отделение возглавил майор полиции Виктор Шушунов», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Начальник главка отметил, что назначение Шушунова на должность начальника районного отдела полиции неслучайно. По его мнению, «на ранее занимаемой должности он проводил очень большую и немаловажную работу». Скоков акцентировал внимание нового руководителя на создании благоприятных условий для службы личного состава. В свою очередь, и личный состав должен приложить максимальные усилия к выполнению поставленных задач. В ответном слове Шушунов поблагодарил Скокова за оказанное доверие при назначении на должность. С его стороны будут приложены все усилия для обеспечения правопорядка на территории района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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