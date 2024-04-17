В Оренбурге выросло количество затопленных домов

В Оренбурге затоплено более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков

17 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

В эвакуации людей задействованы более 400 человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков затоплены в Оренбурге. В зоне подтопления оказались шесть микрорайонов города и десять поселков, а также село Краснохолм и коллективные сады, сообщает администрация Оренбурга в своем telegram-канале. «Подтоплены 11 200 приусадебных участков, 6527 домовладений, в том числе многоквартирных домов. Количество подтопленных территорий и домов за сутки увеличилось», — пишет мэрия Оренбурга. Как отмечают в горадминистрации, вода в реке Урал идет с высоких частей поймы в низкую. Общая площадь подтопления в Оренбурге составила 89 квадратных километров. Эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В реке Сакмаре уровень воды у поста Татарская Каргала за сутки вырос на 58 сантиметров и составил 835 см (опасный уровень 870 см). В эвакуации людей задействованы более 400 человек, 113 единиц техники и 20 плавсредств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков затоплены в Оренбурге. В зоне подтопления оказались шесть микрорайонов города и десять поселков, а также село Краснохолм и коллективные сады, сообщает администрация Оренбурга в своем telegram-канале. «Подтоплены 11 200 приусадебных участков, 6527 домовладений, в том числе многоквартирных домов. Количество подтопленных территорий и домов за сутки увеличилось», — пишет мэрия Оренбурга. Как отмечают в горадминистрации, вода в реке Урал идет с высоких частей поймы в низкую. Общая площадь подтопления в Оренбурге составила 89 квадратных километров. Эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В реке Сакмаре уровень воды у поста Татарская Каргала за сутки вырос на 58 сантиметров и составил 835 см (опасный уровень 870 см). В эвакуации людей задействованы более 400 человек, 113 единиц техники и 20 плавсредств.