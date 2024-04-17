В Оренбурге выросло количество затопленных домов

В Оренбурге затоплено более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков
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Затопленный мост в селе Утятское. Курганская область, половодье, паводок, наводнение, разлив, Подъем воды
В эвакуации людей задействованы более 400 человек Фото:
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Более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков затоплены в Оренбурге. В зоне подтопления оказались шесть микрорайонов города и десять поселков, а также село Краснохолм и коллективные сады, сообщает администрация Оренбурга в своем telegram-канале.

«Подтоплены 11 200 приусадебных участков, 6527 домовладений, в том числе многоквартирных домов. Количество подтопленных территорий и домов за сутки увеличилось», — пишет мэрия Оренбурга.

Как отмечают в горадминистрации, вода в реке Урал идет с высоких частей поймы в низкую. Общая площадь подтопления в Оренбурге составила 89 квадратных километров. Эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В реке Сакмаре уровень воды у поста Татарская Каргала за сутки вырос на 58 сантиметров и составил 835 см (опасный уровень 870 см). В эвакуации людей задействованы более 400 человек, 113 единиц техники и 20 плавсредств.

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Более 6,5 тысячи домов и 11 200 приусадебных участков затоплены в Оренбурге. В зоне подтопления оказались шесть микрорайонов города и десять поселков, а также село Краснохолм и коллективные сады, сообщает администрация Оренбурга в своем telegram-канале. «Подтоплены 11 200 приусадебных участков, 6527 домовладений, в том числе многоквартирных домов. Количество подтопленных территорий и домов за сутки увеличилось», — пишет мэрия Оренбурга. Как отмечают в горадминистрации, вода в реке Урал идет с высоких частей поймы в низкую. Общая площадь подтопления в Оренбурге составила 89 квадратных километров. Эвакуированы 1720 человек, в том числе 170 детей. В реке Сакмаре уровень воды у поста Татарская Каргала за сутки вырос на 58 сантиметров и составил 835 см (опасный уровень 870 см). В эвакуации людей задействованы более 400 человек, 113 единиц техники и 20 плавсредств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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