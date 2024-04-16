16 апреля 2024

Столкновение самокатчика с коляской в Магнитогорске вылилось в уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело Фото:

После столкновения жителя Магнитогорска (Челябинская область) на электросамокате с коляской, в которой находился новорожденный ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту в СКР по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время следователем истребована медицинская документация, допрошены родители девочки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что ребенок в результате столкновения с последующим опрокидыванием получил ссадину носа. Ему назначено амбулаторное лечение. Других повреждений у него не зафиксировано.

Инцидент произошел вечером 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Семья шла из гостей с ребенком. Около дома № 194 им навстречу выехала группа подростков на электросамокатах. Почти вся компания объехала пару с ребенком, но последний врезался в коляску. От удара она упала, ребенок выпал из нее, получив травмы. А самокатчик поспешно покинул место аварии.

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После столкновения жителя Магнитогорска (Челябинская область) на электросамокате с коляской, в которой находился новорожденный ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту в СКР по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время следователем истребована медицинская документация, допрошены родители девочки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что ребенок в результате столкновения с последующим опрокидыванием получил ссадину носа. Ему назначено амбулаторное лечение. Других повреждений у него не зафиксировано. Инцидент произошел вечером 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Семья шла из гостей с ребенком. Около дома № 194 им навстречу выехала группа подростков на электросамокатах. Почти вся компания объехала пару с ребенком, но последний врезался в коляску. От удара она упала, ребенок выпал из нее, получив травмы. А самокатчик поспешно покинул место аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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