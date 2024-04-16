Столкновение самокатчика с коляской в Магнитогорске вылилось в уголовное дело

17 апреля 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После столкновения жителя Магнитогорска (Челябинская область) на электросамокате с коляской, в которой находился новорожденный ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту в СКР по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время следователем истребована медицинская документация, допрошены родители девочки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что ребенок в результате столкновения с последующим опрокидыванием получил ссадину носа. Ему назначено амбулаторное лечение. Других повреждений у него не зафиксировано. Инцидент произошел вечером 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Семья шла из гостей с ребенком. Около дома № 194 им навстречу выехала группа подростков на электросамокатах. Почти вся компания объехала пару с ребенком, но последний врезался в коляску. От удара она упала, ребенок выпал из нее, получив травмы. А самокатчик поспешно покинул место аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После столкновения жителя Магнитогорска (Челябинская область) на электросамокате с коляской, в которой находился новорожденный ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту в СКР по Челябинской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). В настоящее время следователем истребована медицинская документация, допрошены родители девочки, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там отметили, что ребенок в результате столкновения с последующим опрокидыванием получил ссадину носа. Ему назначено амбулаторное лечение. Других повреждений у него не зафиксировано. Инцидент произошел вечером 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Семья шла из гостей с ребенком. Около дома № 194 им навстречу выехала группа подростков на электросамокатах. Почти вся компания объехала пару с ребенком, но последний врезался в коляску. От удара она упала, ребенок выпал из нее, получив травмы. А самокатчик поспешно покинул место аварии.