112: аэропорт Шереметьево закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

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По данным СМИ, закрытие связано с угрозой атаки беспилотников Фото:

Аэропорт Шереметьево временно закрыт. Telegram-канал 112 пишет, что это связано с угрозой атаки беспилотников.

«Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в публикации. Официальной информации нет.

Обновлено в 12.11:

Шереметьево работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

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Аэропорт Шереметьево временно закрыт. Telegram-канал 112 пишет, что это связано с угрозой атаки беспилотников. «Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в публикации. Официальной информации нет. Обновлено в 12.11: Шереметьево работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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