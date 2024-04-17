112: аэропорт Шереметьево закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

По данным СМИ, закрытие связано с угрозой атаки беспилотников
Аэропорт Шереметьево временно закрыт. Telegram-канал 112 пишет, что это связано с угрозой атаки беспилотников.
«Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в публикации. Официальной информации нет.
Обновлено в 12.11:
Шереметьево работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
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