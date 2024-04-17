Происшествия 112: аэропорт Шереметьево закрыли из-за угрозы атаки беспилотников 17 апреля 2024 в 12:04 Размер текста - 17 + По данным СМИ, закрытие связано с угрозой атаки беспилотников Фото: Стас Этвеш © URA.RU Аэропорт Шереметьево временно закрыт. Telegram-канал 112 пишет, что это связано с угрозой атаки беспилотников. «Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в публикации. Официальной информации нет. Обновлено в 12.11: Шереметьево работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Аэропорт Шереметьево временно закрыт. Telegram-канал 112 пишет, что это связано с угрозой атаки беспилотников. «Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА», — говорится в публикации. Официальной информации нет. Обновлено в 12.11: Шереметьево работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям