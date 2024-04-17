Власти Нижневартовска назвали сроки строительства новых мест для отдыха

Новые места для отдыха в Нижневартовске могут начать строить в 2025 году

17 апреля 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

Новые локации могут начать строить летом в 2025 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новые места для отдыха в Нижневартовске (ХМАО) могут начать строить летом в 2025 году. Среди потенциальных локаций аллея возле Комсомольского озера и участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении территорий примут после завершения рейтингового голосования по благоустройству, рассказали URA.RU в городской администрации. «Если удастся получить финансирование, то строительство будет в 2025 году. Объекты благоустройства строятся у нас только в летний благоприятный период. Он начинается с середины мая и длится до октября месяца», — рассказал агентству начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Станислав Чеботарев. Обе локации участвуют во всероссийском рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию, которая получит больше голосов, обновят в первую очередь. Благоустройство второй будет зависеть от итогового финансирования. «Лидирует озеро Комсомольское, которое набрало почти 11 600 голосов. А за набережную — около 8 800 голосов», — уточняет Чеботарев. При этом, чтобы голосование состоялось, в нем должны поучаствовать более 27 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что голосование по этим объектам заканчивается в конце апреля. Агентство также показывало дизайн будущих локаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые места для отдыха в Нижневартовске (ХМАО) могут начать строить летом в 2025 году. Среди потенциальных локаций аллея возле Комсомольского озера и участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении территорий примут после завершения рейтингового голосования по благоустройству, рассказали URA.RU в городской администрации. «Если удастся получить финансирование, то строительство будет в 2025 году. Объекты благоустройства строятся у нас только в летний благоприятный период. Он начинается с середины мая и длится до октября месяца», — рассказал агентству начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Станислав Чеботарев. Обе локации участвуют во всероссийском рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию, которая получит больше голосов, обновят в первую очередь. Благоустройство второй будет зависеть от итогового финансирования. «Лидирует озеро Комсомольское, которое набрало почти 11 600 голосов. А за набережную — около 8 800 голосов», — уточняет Чеботарев. При этом, чтобы голосование состоялось, в нем должны поучаствовать более 27 тысяч человек. Ранее URA.RU рассказывало, что голосование по этим объектам заканчивается в конце апреля. Агентство также показывало дизайн будущих локаций.