Власти Нижневартовска назвали сроки строительства новых мест для отдыха

Новые места для отдыха в Нижневартовске (ХМАО) могут начать строить летом в 2025 году. Среди потенциальных локаций аллея возле Комсомольского озера и участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении территорий примут после завершения рейтингового голосования по благоустройству, рассказали URA.RU в городской администрации.
«Если удастся получить финансирование, то строительство будет в 2025 году. Объекты благоустройства строятся у нас только в летний благоприятный период. Он начинается с середины мая и длится до октября месяца», — рассказал агентству начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Станислав Чеботарев.
Обе локации участвуют во всероссийском рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Территорию, которая получит больше голосов, обновят в первую очередь. Благоустройство второй будет зависеть от итогового финансирования. «Лидирует озеро Комсомольское, которое набрало почти 11 600 голосов. А за набережную — около 8 800 голосов», — уточняет Чеботарев. При этом, чтобы голосование состоялось, в нем должны поучаствовать более 27 тысяч человек.
Ранее URA.RU рассказывало, что голосование по этим объектам заканчивается в конце апреля. Агентство также показывало дизайн будущих локаций.
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