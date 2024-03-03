03 марта 2024

В Нижневартовске задумали новую крупную стройку на набережной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, набережная нижневартовск, ледоход, обь
В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби Фото:

В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры.

«Сейчас включаем территорию набережной от [бизнес-центра] „Рябины“ до флагштока в рейтинговое голосование, чтобы получить финансирование на строительство на следующий год. Планируется создать там прогулочные дорожки и места для отдыха. На месте, где строится „Рябина“, застройщик сам параллельно благоустроит территорию. А дальше мы подключимся», — рассказал журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев.

На выбор в рейтинговом голосовании у жителей будет два варианта. Кроме набережной, вторым объектом должна стать аллея от улицы Мира к озеру Комсомольскому. Построят ту локацию, которая получит больше голосов. «В этом году онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ будет проходить с 15 марта по 30 апреля», — уточнил Чеботарев.

Ранее URA.RU рассказывало о деталях реконструкции набережной Нижневартовска. До этого на первой половине объекта начали строить бульвар. Его должны закончить в этом году, а новый участок от Чапаева до проспекта Победы должен стать финальной точкой всего строительства.

Дизайн нового участка на набережной Оби
Дизайн нового участка на набережной Оби
Фото:
Так может выглядеть новая аллея рядом с Комсомольским озером
Так может выглядеть новая аллея рядом с Комсомольским озером
Фото:
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В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры. «Сейчас включаем территорию набережной от [бизнес-центра] „Рябины“ до флагштока в рейтинговое голосование, чтобы получить финансирование на строительство на следующий год. Планируется создать там прогулочные дорожки и места для отдыха. На месте, где строится „Рябина“, застройщик сам параллельно благоустроит территорию. А дальше мы подключимся», — рассказал журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев. На выбор в рейтинговом голосовании у жителей будет два варианта. Кроме набережной, вторым объектом должна стать аллея от улицы Мира к озеру Комсомольскому. Построят ту локацию, которая получит больше голосов. «В этом году онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ будет проходить с 15 марта по 30 апреля», — уточнил Чеботарев. Ранее URA.RU рассказывало о деталях реконструкции набережной Нижневартовска. До этого на первой половине объекта начали строить бульвар. Его должны закончить в этом году, а новый участок от Чапаева до проспекта Победы должен стать финальной точкой всего строительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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