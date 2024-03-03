В Нижневартовске задумали новую крупную стройку на набережной. Фото

04 марта 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры. «Сейчас включаем территорию набережной от [бизнес-центра] „Рябины“ до флагштока в рейтинговое голосование, чтобы получить финансирование на строительство на следующий год. Планируется создать там прогулочные дорожки и места для отдыха. На месте, где строится „Рябина“, застройщик сам параллельно благоустроит территорию. А дальше мы подключимся», — рассказал журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев. На выбор в рейтинговом голосовании у жителей будет два варианта. Кроме набережной, вторым объектом должна стать аллея от улицы Мира к озеру Комсомольскому. Построят ту локацию, которая получит больше голосов. «В этом году онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ будет проходить с 15 марта по 30 апреля», — уточнил Чеботарев. Ранее URA.RU рассказывало о деталях реконструкции набережной Нижневартовска. До этого на первой половине объекта начали строить бульвар. Его должны закончить в этом году, а новый участок от Чапаева до проспекта Победы должен стать финальной точкой всего строительства. Дизайн нового участка на набережной Оби Фото: администрация Нижневартовска Так может выглядеть новая аллея рядом с Комсомольским озером Фото: администрация Нижневартовска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске могут реконструировать новый участок набережной Оби в створе улицы Чапаева и проспекта Победы. Решение об обновлении локации будут принимать сами жители во время рейтингового голосования, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры. «Сейчас включаем территорию набережной от [бизнес-центра] „Рябины“ до флагштока в рейтинговое голосование, чтобы получить финансирование на строительство на следующий год. Планируется создать там прогулочные дорожки и места для отдыха. На месте, где строится „Рябина“, застройщик сам параллельно благоустроит территорию. А дальше мы подключимся», — рассказал журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев. На выбор в рейтинговом голосовании у жителей будет два варианта. Кроме набережной, вторым объектом должна стать аллея от улицы Мира к озеру Комсомольскому. Построят ту локацию, которая получит больше голосов. «В этом году онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ будет проходить с 15 марта по 30 апреля», — уточнил Чеботарев. Ранее URA.RU рассказывало о деталях реконструкции набережной Нижневартовска. До этого на первой половине объекта начали строить бульвар. Его должны закончить в этом году, а новый участок от Чапаева до проспекта Победы должен стать финальной точкой всего строительства.