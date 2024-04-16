Бастрыкин контролирует дело о наезде самоката на детскую коляску в Магнитогорске

17 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту произошедшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования ДТП В Магнитогорске (Челябинская область), при котором подросток на электросамокате врезался в коляску с новорожденным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. При этом в челябинском следкоме по факту инцидента было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Следователь истребовал медицинскую документацию, допросил родителей ребенка. Продолжается выполнение иных следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Инцидент произошел 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Супружеская пара с ребенком возвращалась из гостей домой. В один из моментов из навстречу на электросамокатах самокатах выехала группа подростков. Почти все из компании объехали пару, кроме последнего, который врезался в коляску с новорожденным ребенком. От удара коляска упала, ребенок выпал и получил ссадину. Подросток же поспешил покинуть место аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования ДТП В Магнитогорске (Челябинская область), при котором подросток на электросамокате врезался в коляску с новорожденным ребенком. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает пресс-служба СК РФ. При этом в челябинском следкоме по факту инцидента было незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья граждан). Следователь истребовал медицинскую документацию, допросил родителей ребенка. Продолжается выполнение иных следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Инцидент произошел 12 апреля на бульваре «Огни Магнитки». Супружеская пара с ребенком возвращалась из гостей домой. В один из моментов из навстречу на электросамокатах самокатах выехала группа подростков. Почти все из компании объехали пару, кроме последнего, который врезался в коляску с новорожденным ребенком. От удара коляска упала, ребенок выпал и получил ссадину. Подросток же поспешил покинуть место аварии.