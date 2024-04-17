Суд отклонил иск на миллион долларов к клубу, где была голая вечеринка Ивлеевой

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Суд Москвы отказал в иске клубу «Мутабор» Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Лефортовский районный суд Москвы вынес решение по громкому делу, связанному с иском Анастасии Пак к компании «Арт Центр», которая владеет клубом «Мутабор». Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда были отклонены. Ранее в ночном клубе блогер Анастасия Ивлеева провела скандальную вечеринку с участием российских артистов.

«Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Пак Анастасии Алексеевны к ООО „Арт Центр“ о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Детали и обстоятельства дела не раскрываются.

Иск был подан 13 февраля в связи с проведением скандальной вечеринки, на которой присутствовала Ивлеева. Событие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ.

Ранее на «Мутабор» также поступило исковое заявление в Лефортовский районный суд Москвы. Активист из Тюмени хотел взыскать с заведения моральную компенсацию за проведение «голой вечеринки» во время спецоперации. Было назначено предварительное судебное заседание.

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Лефортовский районный суд Москвы вынес решение по громкому делу, связанному с иском Анастасии Пак к компании «Арт Центр», которая владеет клубом «Мутабор». Исковые требования о взыскании компенсации морального вреда были отклонены. Ранее в ночном клубе блогер Анастасия Ивлеева провела скандальную вечеринку с участием российских артистов. «Лефортовский районный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований Пак Анастасии Алексеевны к ООО „Арт Центр“ о взыскании компенсации морального вреда», — сообщили в telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». Детали и обстоятельства дела не раскрываются. Иск был подан 13 февраля в связи с проведением скандальной вечеринки, на которой присутствовала Ивлеева. Событие вызвало широкий общественный резонанс и обсуждение в СМИ. Ранее на «Мутабор» также поступило исковое заявление в Лефортовский районный суд Москвы. Активист из Тюмени хотел взыскать с заведения моральную компенсацию за проведение «голой вечеринки» во время спецоперации. Было назначено предварительное судебное заседание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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