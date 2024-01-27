Скандальному клубу «Мутабор» предъявили новый иск

Новое исковое заявление к «Мутабору» поступило в районный суд

27 января 2024 в 16:21 Размер текста - 17 +

Тюменец подал иск на «Мутабор» из-за оскорбления уважения человеческой жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» На клуб «Мутабор», где проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, подан еще один иск в Лефортовский районный суд Москвы. На этот раз тюменский активист хочет взыскать с клуба моральную компенсацию за проведение данного мероприятия во время СВО. Об этом сообщает московский суд. «Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда с ООО „Арт Центр“», — передает суд . На данный момент назначено предварительное судебное заседание. Как сообщил заявитель, «голая вечеринка» оскорбляет уважение человеческой жизни во время спецоперации. Также ранее заявитель неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений. Он защищал правила и ценности христианской церкви. Ранее сообщалось, что против Ивлеевой три раза был подан иск на миллиард рублей из-за проведения «голой вечеринки». Юрист и общественный деятель Александр Трещев хочет взыскать с блогера и ПАО «МТС» моральную компенсацию. Кроме того, ответчиков обязали перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

На клуб «Мутабор», где проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, подан еще один иск в Лефортовский районный суд Москвы. На этот раз тюменский активист хочет взыскать с клуба моральную компенсацию за проведение данного мероприятия во время СВО. Об этом сообщает московский суд. «Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда с ООО „Арт Центр“», — передает суд. На данный момент назначено предварительное судебное заседание. Как сообщил заявитель, «голая вечеринка» оскорбляет уважение человеческой жизни во время спецоперации. Также ранее заявитель неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений. Он защищал правила и ценности христианской церкви. Ранее сообщалось, что против Ивлеевой три раза был подан иск на миллиард рублей из-за проведения «голой вечеринки». Юрист и общественный деятель Александр Трещев хочет взыскать с блогера и ПАО «МТС» моральную компенсацию. Кроме того, ответчиков обязали перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».