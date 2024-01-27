Скандальному клубу «Мутабор» предъявили новый иск

На клуб «Мутабор», где проходила «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, подан еще один иск в Лефортовский районный суд Москвы. На этот раз тюменский активист хочет взыскать с клуба моральную компенсацию за проведение данного мероприятия во время СВО. Об этом сообщает московский суд.
«Лефортовский районный суд города Москвы зарегистрировал исковое заявление активиста из Тюмени о компенсации морального вреда с ООО „Арт Центр“», — передает
Как сообщил заявитель, «голая вечеринка» оскорбляет уважение человеческой жизни во время спецоперации. Также ранее заявитель неоднократно выступал против пропаганды нетрадиционных отношений. Он защищал правила и ценности христианской церкви.
Ранее сообщалось, что против Ивлеевой три раза был подан иск на миллиард рублей из-за проведения «голой вечеринки». Юрист и общественный деятель Александр Трещев хочет взыскать с блогера и ПАО «МТС» моральную компенсацию. Кроме того, ответчиков обязали перечислить деньги в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
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