В подвале у челябинки обнаружили склад трупов собак

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Туман. Тюмень, собака, бездомная собака, туман
Челябинская заводчица морила голодом своих собак Фото:

В доме заводчицы из Коркино Челябинской области нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных. Женщина не выпускала псов на улицу и морила их голодом.

«Собак с клеймами известных в УрФО заводчиков женщина на протяжении нескольких лет плодила в стенах частного дома. Животные не видели улицы, жили в полнейшей антисанитарии, а умирали в закрытых комнатах без еды, воды и хоть какого-нибудь шанса на спасение», — сообщает издание «КП-Челябинск».

У заводчицы содержались 32 породистых собаки, в их числе итальянская маремма, русские псовые борзые, чау-чау, мопсы, шпиц и шарпеи. Помимо личных питомцев полтора года назад в ее доме появился ротвейлер из питомника друга, которого посадили в тюрьму. Женщина также должна была кормить собак в питомнике мужчины, один из псов уже обнаружен мертвым.

По делу заводчицы проводится разбирательство и собираются все необходимые материалы. Из ее дома изъяли 32 собаки. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными.

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В доме заводчицы из Коркино Челябинской области нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных. Женщина не выпускала псов на улицу и морила их голодом. «Собак с клеймами известных в УрФО заводчиков женщина на протяжении нескольких лет плодила в стенах частного дома. Животные не видели улицы, жили в полнейшей антисанитарии, а умирали в закрытых комнатах без еды, воды и хоть какого-нибудь шанса на спасение», — сообщает издание «КП-Челябинск». У заводчицы содержались 32 породистых собаки, в их числе итальянская маремма, русские псовые борзые, чау-чау, мопсы, шпиц и шарпеи. Помимо личных питомцев полтора года назад в ее доме появился ротвейлер из питомника друга, которого посадили в тюрьму. Женщина также должна была кормить собак в питомнике мужчины, один из псов уже обнаружен мертвым. По делу заводчицы проводится разбирательство и собираются все необходимые материалы. Из ее дома изъяли 32 собаки. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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