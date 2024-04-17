В подвале у челябинки обнаружили склад трупов собак

17 апреля 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Челябинская заводчица морила голодом своих собак Фото: Денис Моргунов © URA.RU В доме заводчицы из Коркино Челябинской области нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных. Женщина не выпускала псов на улицу и морила их голодом. «Собак с клеймами известных в УрФО заводчиков женщина на протяжении нескольких лет плодила в стенах частного дома. Животные не видели улицы, жили в полнейшей антисанитарии, а умирали в закрытых комнатах без еды, воды и хоть какого-нибудь шанса на спасение», — сообщает издание «КП-Челябинск». У заводчицы содержались 32 породистых собаки, в их числе итальянская маремма, русские псовые борзые, чау-чау, мопсы, шпиц и шарпеи. Помимо личных питомцев полтора года назад в ее доме появился ротвейлер из питомника друга, которого посадили в тюрьму. Женщина также должна была кормить собак в питомнике мужчины, один из псов уже обнаружен мертвым. По делу заводчицы проводится разбирательство и собираются все необходимые материалы. Из ее дома изъяли 32 собаки. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В доме заводчицы из Коркино Челябинской области нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных. Женщина не выпускала псов на улицу и морила их голодом. «Собак с клеймами известных в УрФО заводчиков женщина на протяжении нескольких лет плодила в стенах частного дома. Животные не видели улицы, жили в полнейшей антисанитарии, а умирали в закрытых комнатах без еды, воды и хоть какого-нибудь шанса на спасение», — сообщает издание «КП-Челябинск». У заводчицы содержались 32 породистых собаки, в их числе итальянская маремма, русские псовые борзые, чау-чау, мопсы, шпиц и шарпеи. Помимо личных питомцев полтора года назад в ее доме появился ротвейлер из питомника друга, которого посадили в тюрьму. Женщина также должна была кормить собак в питомнике мужчины, один из псов уже обнаружен мертвым. По делу заводчицы проводится разбирательство и собираются все необходимые материалы. Из ее дома изъяли 32 собаки. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными.