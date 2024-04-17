В подвале у челябинки обнаружили склад трупов собак

В доме заводчицы из Коркино Челябинской области нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных. Женщина не выпускала псов на улицу и морила их голодом.
«Собак с клеймами известных в УрФО заводчиков женщина на протяжении нескольких лет плодила в стенах частного дома. Животные не видели улицы, жили в полнейшей антисанитарии, а умирали в закрытых комнатах без еды, воды и хоть какого-нибудь шанса на спасение», — сообщает издание «КП-Челябинск».
У заводчицы содержались 32 породистых собаки, в их числе итальянская маремма, русские псовые борзые, чау-чау, мопсы, шпиц и шарпеи. Помимо личных питомцев полтора года назад в ее доме появился ротвейлер из питомника друга, которого посадили в тюрьму. Женщина также должна была кормить собак в питомнике мужчины, один из псов уже обнаружен мертвым.
По делу заводчицы проводится разбирательство и собираются все необходимые материалы. Из ее дома изъяли 32 собаки. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за жесткое обращение с животными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!