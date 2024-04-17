Песков: Дурова неоднократно просили закрыть Telegram от террористов

17 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что не успел полностью посмотреть интервью Такера Карлсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль часто просил основателя Telegram Павла Дурова закрыть мессенджер от террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью бизнесмена журналисту Такеру Карслону. «Мы неоднократно высказывали пожелание к руководителям Telegram, в том числе к Павлу Дурову быть очень внимательными и принимать меры, чтобы Telegram <…> не превращался в инструмент в руках террористов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что не успел полностью ознакомиться с интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Песков подчеркнул, что Telegram продолжает работу на территории РФ. По его словам, блокировка мессенджера не обсуждается. Ранее основатель Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае. В беседе он пожаловался на большое внимание со стороны ФБР. Он заявил, что его инженера пытались нанять спецслужбы США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кремль часто просил основателя Telegram Павла Дурова закрыть мессенджер от террористов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью бизнесмена журналисту Такеру Карслону. «Мы неоднократно высказывали пожелание к руководителям Telegram, в том числе к Павлу Дурову быть очень внимательными и принимать меры, чтобы Telegram <…> не превращался в инструмент в руках террористов», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что не успел полностью ознакомиться с интервью Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону. Песков подчеркнул, что Telegram продолжает работу на территории РФ. По его словам, блокировка мессенджера не обсуждается. Ранее основатель Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае. В беседе он пожаловался на большое внимание со стороны ФБР. Он заявил, что его инженера пытались нанять спецслужбы США.