Преследования ФБР и угрозы Apple: о чем рассказал Дуров в интервью Карлсону

Дуров дал большое интервью Такеру Карлсону

17 апреля 2024 в 06:15 Размер текста - 17 +

Павел Дуров встретился с Такером Карлсном в Дубае Фото: TechCrunch /Flickr Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае. В беседе он пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР. Он заявил, что его инженера пытались нанять спецслужбы США. Дуров рассказал, как американский миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, а корпорации Apple и Google оказывают давление на работу мессенджера. URA.RU в своем материале собрало главные заявления предпринимателя. Интерес ФБР к Telegram Предприниматель Павел Дуров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о чересчур пристальном внимании со стороны ФБР и американских служб безопасности. По словам Дурова, когда он был в США в последний раз, агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно нанять его инженера. Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США, так как устройства iPhone или Android, могут быть взломаны. Кроме того, бизнесмен признался, что к Telegram есть вопросы со стороны спецслужб многих стран. Именно по этой причине им и пришлось засесть в ОАЭ, передает «Царьград». Дуров также рассказал, что на него напали неизвестные в Сан-Франциско, когда он возвращался из офиса Twitter в отель. Угрозы Apple и Google Павел Дуров заявил, что корпорации Apple и Google оказывают на его мессенджер еще большее давление, чем власти различных стран. А при несоблюдении их «правил» компании грозятся удалить приложение из магазинов для скачивания на устройства. Он также рассказал, что Telegram после штурма Капитолия в январе 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США. При этом последние пытались даже шантажировать предпринимателя. По его словам, демократы требовали предоставить все данные касательно этих беспорядков, предупредив, что неповиновение «станет нарушением Конституции США», передает RT. В обращении от представителей республиканской партии говорилось, что если он выдаст данные демократам, то «нарушит Конституцию США». Попытки Цукерберга скопировать идеи Дурова Дуров рассказал в интервью Такеру Карлсону, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. «Это была интересная встреча», — сказал предприниматель, вспоминая беседу с «Марком более 10 лет назад». По его словам, американский миллиардер задавал уточняющие вопросы насчет планов «на глобальном уровне». При этом Цукерберг ответил отрицательно на вопрос «собирается ли он попытаться выйти на российский рынок. «Он сказал нет. И мы оба сделали именно это примерно через две или три недели», — отметил Дуров. При этом он похвалил инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х. Он назвал это отличным достижением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров дал интервью журналисту Такеру Карлсону в Дубае. В беседе он пожаловался на чрезмерное внимание со стороны ФБР. Он заявил, что его инженера пытались нанять спецслужбы США. Дуров рассказал, как американский миллиардер Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи, а корпорации Apple и Google оказывают давление на работу мессенджера. URA.RU в своем материале собрало главные заявления предпринимателя. Предприниматель Павел Дуров сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о чересчур пристальном внимании со стороны ФБР и американских служб безопасности. По словам Дурова, когда он был в США в последний раз, агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно нанять его инженера. Дуров заявил, что не верит в безопасность платформ, разработанных в США, так как устройства iPhone или Android, могут быть взломаны. Кроме того, бизнесмен признался, что к Telegram есть вопросы со стороны спецслужб многих стран. Именно по этой причине им и пришлось засесть в ОАЭ, передает «Царьград». Дуров также рассказал, что на него напали неизвестные в Сан-Франциско, когда он возвращался из офиса Twitter в отель. Павел Дуров заявил, что корпорации Apple и Google оказывают на его мессенджер еще большее давление, чем власти различных стран. А при несоблюдении их «правил» компании грозятся удалить приложение из магазинов для скачивания на устройства. Он также рассказал, что Telegram после штурма Капитолия в январе 2021 года получал угрозы от представителей как Демократической, так и Республиканской партии США. При этом последние пытались даже шантажировать предпринимателя. По его словам, демократы требовали предоставить все данные касательно этих беспорядков, предупредив, что неповиновение «станет нарушением Конституции США», передает RT. В обращении от представителей республиканской партии говорилось, что если он выдаст данные демократам, то «нарушит Конституцию США». Дуров рассказал в интервью Такеру Карлсону, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. «Это была интересная встреча», — сказал предприниматель, вспоминая беседу с «Марком более 10 лет назад». По его словам, американский миллиардер задавал уточняющие вопросы насчет планов «на глобальном уровне». При этом Цукерберг ответил отрицательно на вопрос «собирается ли он попытаться выйти на российский рынок. «Он сказал нет. И мы оба сделали именно это примерно через две или три недели», — отметил Дуров. При этом он похвалил инновации бизнесмена Илона Маска по реорганизации соцсети Х. Он назвал это отличным достижением.