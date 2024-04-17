Mash: мигрант избил беременную девушку-фельдшера

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Против мигранта, избившего фельдшера, возбуждено уголовное дело Фото:

В Подмосковье в городе Раменское иностранный гражданин, прибывший на территорию России, избил девушку-фельдшера, которая была беременна. Инцидент произошел из-за того, что она отказалась выписывать для ребенка мигранта поддельную справку. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в подмосковном Раменском», — передает telegram-канал. Отмечается, что девушка отказалась выписывать поддельную справку для ребенка мужчины для детского сада.

Фельдшер Татьяна Т., находящаяся на 20 неделе беременности, сообщила, что мужчина зашел в кабинет без стука, у него не было на руках документов и ребенка, также он не знал русский язык. Он, грубо разговаривая, требовал у девушки справку для ребенка. После отказа мигрант ударил медицинскую работницу по лицу и убежал из кабинета. В результате девушки появились боли в животе и синяк на все лицо.

В поликлинике не было камер видеонаблюдения, но фото мужчины удалось сделать. На данный момент мигранта разыскивают, в Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело.

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В Подмосковье в городе Раменское иностранный гражданин, прибывший на территорию России, избил девушку-фельдшера, которая была беременна. Инцидент произошел из-за того, что она отказалась выписывать для ребенка мигранта поддельную справку. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в подмосковном Раменском», — передает telegram-канал. Отмечается, что девушка отказалась выписывать поддельную справку для ребенка мужчины для детского сада. Фельдшер Татьяна Т., находящаяся на 20 неделе беременности, сообщила, что мужчина зашел в кабинет без стука, у него не было на руках документов и ребенка, также он не знал русский язык. Он, грубо разговаривая, требовал у девушки справку для ребенка. После отказа мигрант ударил медицинскую работницу по лицу и убежал из кабинета. В результате девушки появились боли в животе и синяк на все лицо. В поликлинике не было камер видеонаблюдения, но фото мужчины удалось сделать. На данный момент мигранта разыскивают, в Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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