Mash: мигрант избил беременную девушку-фельдшера

17 апреля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Против мигранта, избившего фельдшера, возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Подмосковье в городе Раменское иностранный гражданин, прибывший на территорию России, избил девушку-фельдшера, которая была беременна. Инцидент произошел из-за того, что она отказалась выписывать для ребенка мигранта поддельную справку. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в подмосковном Раменском», — передает telegram-канал. Отмечается, что девушка отказалась выписывать поддельную справку для ребенка мужчины для детского сада. Фельдшер Татьяна Т., находящаяся на 20 неделе беременности, сообщила, что мужчина зашел в кабинет без стука, у него не было на руках документов и ребенка, также он не знал русский язык. Он, грубо разговаривая, требовал у девушки справку для ребенка. После отказа мигрант ударил медицинскую работницу по лицу и убежал из кабинета. В результате девушки появились боли в животе и синяк на все лицо. В поликлинике не было камер видеонаблюдения, но фото мужчины удалось сделать. На данный момент мигранта разыскивают, в Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье в городе Раменское иностранный гражданин, прибывший на территорию России, избил девушку-фельдшера, которая была беременна. Инцидент произошел из-за того, что она отказалась выписывать для ребенка мигранта поддельную справку. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Мигрант избил беременную девушку-фельдшера в подмосковном Раменском», — передает telegram-канал. Отмечается, что девушка отказалась выписывать поддельную справку для ребенка мужчины для детского сада. Фельдшер Татьяна Т., находящаяся на 20 неделе беременности, сообщила, что мужчина зашел в кабинет без стука, у него не было на руках документов и ребенка, также он не знал русский язык. Он, грубо разговаривая, требовал у девушки справку для ребенка. После отказа мигрант ударил медицинскую работницу по лицу и убежал из кабинета. В результате девушки появились боли в животе и синяк на все лицо. В поликлинике не было камер видеонаблюдения, но фото мужчины удалось сделать. На данный момент мигранта разыскивают, в Следственном комитете уже возбуждено уголовное дело.