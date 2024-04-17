В Петербурге произошло массовое отравление детей из Белгорода

17 апреля 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Скорую в лагерь из-за отравления детей вызывали в период с 13 по 16 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU В Санкт-Петербурге в поселке Молодежное 22 ребенка из лагеря «Солнечный» были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Врачи предположили, что причиной заболевания стал норовирус. В лагере были размещены дети из Белгородской области. Об этом сообщает источник «Фонтанки» из медицинских кругов. «Вызовы в скорую поступали с 13 по 16 апреля. Причиной недомогания, предварительно, посчитали норовирус», — передает «Фонтанка» слова источника. Отмечается, что диагноз был подтвержден у пятерых детей, на данный момент они чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор провел проверку пищеблока лагеря, взяв пробы пищи. По предварительным данным, источник инфекции в лагере не обнаружен. При этом учитывается, что дети также питались вне его территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге в поселке Молодежное 22 ребенка из лагеря «Солнечный» были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Врачи предположили, что причиной заболевания стал норовирус. В лагере были размещены дети из Белгородской области. Об этом сообщает источник «Фонтанки» из медицинских кругов. «Вызовы в скорую поступали с 13 по 16 апреля. Причиной недомогания, предварительно, посчитали норовирус», — передает «Фонтанка» слова источника. Отмечается, что диагноз был подтвержден у пятерых детей, на данный момент они чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор провел проверку пищеблока лагеря, взяв пробы пищи. По предварительным данным, источник инфекции в лагере не обнаружен. При этом учитывается, что дети также питались вне его территории.