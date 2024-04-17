В Петербурге произошло массовое отравление детей из Белгорода

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
Скорую в лагерь из-за отравления детей вызывали в период с 13 по 16 апреля Фото:

В Санкт-Петербурге в поселке Молодежное 22 ребенка из лагеря «Солнечный» были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Врачи предположили, что причиной заболевания стал норовирус. В лагере были размещены дети из Белгородской области. Об этом сообщает источник «Фонтанки» из медицинских кругов.

«Вызовы в скорую поступали с 13 по 16 апреля. Причиной недомогания, предварительно, посчитали норовирус», — передает «Фонтанка» слова источника. Отмечается, что диагноз был подтвержден у пятерых детей, на данный момент они чувствуют себя хорошо.

Роспотребнадзор провел проверку пищеблока лагеря, взяв пробы пищи. По предварительным данным, источник инфекции в лагере не обнаружен. При этом учитывается, что дети также питались вне его территории.

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В Санкт-Петербурге в поселке Молодежное 22 ребенка из лагеря «Солнечный» были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Врачи предположили, что причиной заболевания стал норовирус. В лагере были размещены дети из Белгородской области. Об этом сообщает источник «Фонтанки» из медицинских кругов. «Вызовы в скорую поступали с 13 по 16 апреля. Причиной недомогания, предварительно, посчитали норовирус», — передает «Фонтанка» слова источника. Отмечается, что диагноз был подтвержден у пятерых детей, на данный момент они чувствуют себя хорошо. Роспотребнадзор провел проверку пищеблока лагеря, взяв пробы пищи. По предварительным данным, источник инфекции в лагере не обнаружен. При этом учитывается, что дети также питались вне его территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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