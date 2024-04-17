Военный эксперт Хатылев опроверг поражение авиабомб РФ с помощью зениток ВСУ

Полковник запаса Сергей Хатылев опроверг поражение авиабомб РФ зенитками ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, выстрел, зенитный пулемет, зенитная установка зу23, ЗУ-23, сбойка
Эксперт назвал видео, на котором зенитка сбивает управляемую авиабомбу, монтажом (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространилась информация о том, что ВСУ якобы сбивает управляемые авиабомбы РФ с помощью малокалиберной артиллерии. Однако военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск и командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг это сообщение. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению фейков.

В проукраинских telegram-каналах распространился видеорепортаж, в котором демонстрируется, как ВСУ якобы сбивает российские управляемые авиабомбы с помощью зенитных установок. Однако Хатылев назвал этот видеоролик фейком: «Первое, что на ум приходит — это фейк. Потому что должны быть какие-то документальные доказательства. Например, номер вот этого боеприпаса, подтверждение, что он произведен где-то. <…> Поэтому отношения к такой информации, как к фейку, больше другого быть не может».

Также эксперт добавил, что, по его мнению, данное видео является монтажом: «Сбитие данного боеприпаса из показанного орудия маловероятно. Если учесть массу в одну тонну, это орудие что слону дробина. Монтаж и не более».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В соцсетях распространилась информация о том, что ВСУ якобы сбивает управляемые авиабомбы РФ с помощью малокалиберной артиллерии. Однако военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск и командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг это сообщение. Агентство и «Лапша Медиа» реализуют проект по разоблачению фейков. В проукраинских telegram-каналах распространился видеорепортаж, в котором демонстрируется, как ВСУ якобы сбивает российские управляемые авиабомбы с помощью зенитных установок. Однако Хатылев назвал этот видеоролик фейком: «Первое, что на ум приходит — это фейк. Потому что должны быть какие-то документальные доказательства. Например, номер вот этого боеприпаса, подтверждение, что он произведен где-то. <…> Поэтому отношения к такой информации, как к фейку, больше другого быть не может». Также эксперт добавил, что, по его мнению, данное видео является монтажом: «Сбитие данного боеприпаса из показанного орудия маловероятно. Если учесть массу в одну тонну, это орудие что слону дробина. Монтаж и не более».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...