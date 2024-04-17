Сдавший квартиру террористам в «Крокусе» дал признательные показания

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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, закон, решетка, суд, клетка, преступление
Касимов отрицает свою причастность к теракту в Крокусе», заявил его адвокат Фото:
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Обвиняемый в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Алишер Касимов заявил, что не знал о планах преступников, когда сдавал им квартиру. Он даже не был с ними знаком. Об этом сообщает его адвокат Александр Ярин.

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«До этого он не только не был с ними знаком, но и не видел их. О планах злоумышленников он не знал и вину не признает», — передает ТАСС слова Ярина. Он добавил, что Касимов сдал квартиру террористам через сайт «Авито».

Ранее Касимов, согласно решению Московского городского суда, был оставлен под стражей. Он сдавал квартиру обвиняемым в теракте в Красногорске. Апелляционная жалоба была оставлена ез удовлетворения.

Обвиняемый заявлял, что не знал о планах людей. которым сдавал жилое помещение. Его мать отметила, что сын сдавал квартиру, которая была куплена в ипотеку. По ее словам, он также содержал кафе и не имеет отношения к теракту.

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Обвиняемый в причастности к нападению на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье Алишер Касимов заявил, что не знал о планах преступников, когда сдавал им квартиру. Он даже не был с ними знаком. Об этом сообщает его адвокат Александр Ярин. «До этого он не только не был с ними знаком, но и не видел их. О планах злоумышленников он не знал и вину не признает», — передает ТАСС слова Ярина. Он добавил, что Касимов сдал квартиру террористам через сайт «Авито». Ранее Касимов, согласно решению Московского городского суда, был оставлен под стражей. Он сдавал квартиру обвиняемым в теракте в Красногорске. Апелляционная жалоба была оставлена ез удовлетворения. Обвиняемый заявлял, что не знал о планах людей. которым сдавал жилое помещение. Его мать отметила, что сын сдавал квартиру, которая была куплена в ипотеку. По ее словам, он также содержал кафе и не имеет отношения к теракту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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