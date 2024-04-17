Школьники перешли на онлайн-обучение из-за ЧС в регионе
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области продолжается паводок. Школьников из нескольких населенных пунктов перевели на дистант. URA.RU подготовило список районов, где закрылись школы.
«Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Такое решение принято в связи неблагоприятной паводковой ситуацией в этих местах.
Ранее на дистант были отправлены школьники из районов, которые были наиболее близки к зоне затопления. К ним относятся:
- Ишимский район;
- Казанский Район;
- Упоровский район;
- Ишим.
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