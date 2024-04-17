В каких населенных пунктах Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение. Список

Из-за паводков школьников из Тюменской области переводят на дистант

17 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Школьники перешли на онлайн-обучение из-за ЧС в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюменской области продолжается паводок. Школьников из нескольких населенных пунктов перевели на дистант. URA.RU подготовило список районов, где закрылись школы. «Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Такое решение принято в связи неблагоприятной паводковой ситуацией в этих местах. Ранее на дистант были отправлены школьники из районов, которые были наиболее близки к зоне затопления. К ним относятся: Ишимский район;

Казанский Район;

Упоровский район;

Ишим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области продолжается паводок. Школьников из нескольких населенных пунктов перевели на дистант. URA.RU подготовило список районов, где закрылись школы. «Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Такое решение принято в связи неблагоприятной паводковой ситуацией в этих местах. Ранее на дистант были отправлены школьники из районов, которые были наиболее близки к зоне затопления. К ним относятся: