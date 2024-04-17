В каких населенных пунктах Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение. Список

Из-за паводков школьников из Тюменской области переводят на дистант
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Школьники перешли на онлайн-обучение из-за ЧС в регионе Фото:
новость из сюжета
Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюменской области продолжается паводок. Школьников из нескольких населенных пунктов перевели на дистант. URA.RU подготовило список районов, где закрылись школы.

«Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Такое решение принято в связи неблагоприятной паводковой ситуацией в этих местах.

Ранее на дистант были отправлены школьники из районов, которые были наиболее близки к зоне затопления. К ним относятся:

  • Ишимский район;
  • Казанский Район;
  • Упоровский район;
  • Ишим.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области продолжается паводок. Школьников из нескольких населенных пунктов перевели на дистант. URA.RU подготовило список районов, где закрылись школы. «Учащиеся с 1 по 11 классы города Ялуторовска, Ялуторовского, Абатского, Викуловского районов перешли на дистанционное обучение», — указано в сообщении информационного центра правительства Тюменской области. Такое решение принято в связи неблагоприятной паводковой ситуацией в этих местах. Ранее на дистант были отправлены школьники из районов, которые были наиболее близки к зоне затопления. К ним относятся:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...