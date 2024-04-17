В Челябинске потратили более 12 млрд рублей на улучшение работы трамваев

17 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

В Челябинске провели капремонт трамвайных путей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На развитие трамвайной сети и закупку новых трамваев в Челябинске в 2023 году потратили 12,4 миллиарда рублей. Такие цифры прозвучали на заседании комитета заксобрания региона по промышленной политике, посвященном развитию челябинской транспортной агломерации. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Объем финансирования подпрограммы „Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации“ составил 12 428,4 млн рублей. За счет этих средств был приобретен 81 низкопольный трамвай и проведен капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. Кроме того, в рамках концессионного соглашения группой компаний «Синара» проводились работы по модернизации контактной сети и тяговых подстанций для троллейбусов. Начались работы по реконструкции троллейбусных депо, выведены на маршрут новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Также по итогам 2023 года за счет областного бюджета в Челябинске было обособлено 19 километров трамвайных путей, обустроено 127 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе восстановлены автобусные остановки и трамвайные посадочные площадки. Для обновления подвижного состава в 22 городах и районах Челябинской области за счет средств федерального бюджетного кредита приобретен 131 автобус. «Те задачи, которые были поставлены перед миндортрансом региона по большей части были выполнены. Незначительные задержки по замене подвижного состава связаны с тем, что в 2023 году многие производители столкнулись с необходимостью замещения импортных комплектующих. Это ограничивало поставки и отодвигало их сроки. Тем не менее, большая часть заявленных мероприятий в прошлом году была выполнена, особенно в муниципальных районах, — прокомментировал заместитель председателя заксобрания Павел Шиляев. Говоря о задачах на 2024 год, Шиляев подчеркнул, что закупки электротранспорта будут продолжены. Это будет сделано благодаря тому, что программа по его обновлению обеспечена финансированием и закупки уже проавансированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На развитие трамвайной сети и закупку новых трамваев в Челябинске в 2023 году потратили 12,4 миллиарда рублей. Такие цифры прозвучали на заседании комитета заксобрания региона по промышленной политике, посвященном развитию челябинской транспортной агломерации. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе ЗСО. «Объем финансирования подпрограммы „Реформирование системы общественного транспорта в Челябинской агломерации“ составил 12 428,4 млн рублей. За счет этих средств был приобретен 81 низкопольный трамвай и проведен капитальный ремонт трамвайных путей в Челябинске», — сообщили в пресс-службе Законодательного собрания. Кроме того, в рамках концессионного соглашения группой компаний «Синара» проводились работы по модернизации контактной сети и тяговых подстанций для троллейбусов. Начались работы по реконструкции троллейбусных депо, выведены на маршрут новые троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Также по итогам 2023 года за счет областного бюджета в Челябинске было обособлено 19 километров трамвайных путей, обустроено 127 объектов транспортной инфраструктуры, в том числе восстановлены автобусные остановки и трамвайные посадочные площадки. Для обновления подвижного состава в 22 городах и районах Челябинской области за счет средств федерального бюджетного кредита приобретен 131 автобус. «Те задачи, которые были поставлены перед миндортрансом региона по большей части были выполнены. Незначительные задержки по замене подвижного состава связаны с тем, что в 2023 году многие производители столкнулись с необходимостью замещения импортных комплектующих. Это ограничивало поставки и отодвигало их сроки. Тем не менее, большая часть заявленных мероприятий в прошлом году была выполнена, особенно в муниципальных районах, — прокомментировал заместитель председателя заксобрания Павел Шиляев. Говоря о задачах на 2024 год, Шиляев подчеркнул, что закупки электротранспорта будут продолжены. Это будет сделано благодаря тому, что программа по его обновлению обеспечена финансированием и закупки уже проавансированы.