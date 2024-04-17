Путин сообщил, что почти каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

17 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается по вопросу паводков в российских регионах с главой министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом президент рассказал в ходе совещания с правительством. «Вы [Александр Куренков] мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — сказал Путин, открывая совещание с членами кабмина. Трансляция мероприятия проводится на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается по вопросу паводков в российских регионах с главой министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом президент рассказал в ходе совещания с правительством. «Вы [Александр Куренков] мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — сказал Путин, открывая совещание с членами кабмина. Трансляция мероприятия проводится на телеканале «Россия 24».