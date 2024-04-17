Путин сообщил, что почти каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками Фото:

Президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается по вопросу паводков в российских регионах с главой министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом президент рассказал в ходе совещания с правительством.

«Вы [Александр Куренков] мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — сказал Путин, открывая совещание с членами кабмина. Трансляция мероприятия проводится на телеканале «Россия 24».

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Президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается по вопросу паводков в российских регионах с главой министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом президент рассказал в ходе совещания с правительством. «Вы [Александр Куренков] мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — сказал Путин, открывая совещание с членами кабмина. Трансляция мероприятия проводится на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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