Путин сообщил, что почти каждый день общается с Куренковым по вопросу паводков

Путин обсудил с правительством ситуацию с паводками
Президент Владимир Путин заявил, что ежедневно общается по вопросу паводков в российских регионах с главой министерства чрезвычайных ситуаций Александром Куренковым. Об этом президент рассказал в ходе совещания с правительством.
«Вы [Александр Куренков] мне вчера докладывали, мы с вами практически каждый день общаемся, доложите пожалуйста, на сегодняшний день как ситуация выглядит», — сказал Путин, открывая совещание с членами кабмина. Трансляция мероприятия проводится на телеканале «Россия 24».
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