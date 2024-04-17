В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад

За два года в Сургутском районе ХМАО уволились 6 глав поселений
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Заседание ЕГД и коридоры мэрии. Екатеринбург, депутат, чиновник, отставка, уход, володин игорь, администрация, мэрия, служащий, учреждение
За две недели в Сургутском районе уволились трое глав поселений Фото:

В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад. За два года у руководителя муниципалитета Андрея Трубецкого увольняется шестой глава поселения. Сегодня заявил о сложении полномочия глава Тундрино Антон Шакирьянов, проработавший на посту всего полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в районном истеблишменте.

«Глава Тундрино Шакирьянов ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал в должности с сентября 2023 года», — заявил инсайдер.

Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной отставки Шакирьянова был конфликт интересов. «Он устроил своего родственника на работу в мэрию», — сообщает инсайдер.

Получить официальный комментарий властей не удалось. В администрации района не ответили на звонок журналиста агентства.

Увольнения мэров в Сургутском районе приобрели массовый характер. В 2022 году с поста ушел глава Лянтора Сергей Махиня. Прокуратура уличила его в конфликте интересов и трудоустройстве дочери, а суд обязал вернуть «золотой парашют» размером почти в миллион рублей. Главу Белого Яра Елену Никифорову обвинили в халатности и превышении должностных полномочий. По приговору суда она получила 1,7 лет лишения свободы. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова заподозрили в нецелевом расходовании бюджета и трудоустройстве падчерицы.

Сменщик Никифоровой Валерий Лупырь оставил пост 5 апреля 2024 года из-за проблем с сердцем. Глава Федоровского Николай Рудышин неделей позже досрочно ушел на пенсию, а потом выяснилось, что в отношении администрации поселения СК возбудил уголовное дело о халатности из-за нерасселенных домов. Отставка Шакирьянова стала шестой за два года и третьей за две недели.

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В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад. За два года у руководителя муниципалитета Андрея Трубецкого увольняется шестой глава поселения. Сегодня заявил о сложении полномочия глава Тундрино Антон Шакирьянов, проработавший на посту всего полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в районном истеблишменте. «Глава Тундрино Шакирьянов ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал в должности с сентября 2023 года», — заявил инсайдер. Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной отставки Шакирьянова был конфликт интересов. «Он устроил своего родственника на работу в мэрию», — сообщает инсайдер. Получить официальный комментарий властей не удалось. В администрации района не ответили на звонок журналиста агентства. Увольнения мэров в Сургутском районе приобрели массовый характер. В 2022 году с поста ушел глава Лянтора Сергей Махиня. Прокуратура уличила его в конфликте интересов и трудоустройстве дочери, а суд обязал вернуть «золотой парашют» размером почти в миллион рублей. Главу Белого Яра Елену Никифорову обвинили в халатности и превышении должностных полномочий. По приговору суда она получила 1,7 лет лишения свободы. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова заподозрили в нецелевом расходовании бюджета и трудоустройстве падчерицы. Сменщик Никифоровой Валерий Лупырь оставил пост 5 апреля 2024 года из-за проблем с сердцем. Глава Федоровского Николай Рудышин неделей позже досрочно ушел на пенсию, а потом выяснилось, что в отношении администрации поселения СК возбудил уголовное дело о халатности из-за нерасселенных домов. Отставка Шакирьянова стала шестой за два года и третьей за две недели.
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