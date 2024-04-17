В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад

За два года в Сургутском районе ХМАО уволились 6 глав поселений

17 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

За две недели в Сургутском районе уволились трое глав поселений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад. За два года у руководителя муниципалитета Андрея Трубецкого увольняется шестой глава поселения. Сегодня заявил о сложении полномочия глава Тундрино Антон Шакирьянов, проработавший на посту всего полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в районном истеблишменте. «Глава Тундрино Шакирьянов ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал в должности с сентября 2023 года», — заявил инсайдер. Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной отставки Шакирьянова был конфликт интересов. «Он устроил своего родственника на работу в мэрию», — сообщает инсайдер. Получить официальный комментарий властей не удалось. В администрации района не ответили на звонок журналиста агентства. Увольнения мэров в Сургутском районе приобрели массовый характер. В 2022 году с поста ушел глава Лянтора Сергей Махиня. Прокуратура уличила его в конфликте интересов и трудоустройстве дочери, а суд обязал вернуть «золотой парашют» размером почти в миллион рублей. Главу Белого Яра Елену Никифорову обвинили в халатности и превышении должностных полномочий. По приговору суда она получила 1,7 лет лишения свободы. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова заподозрили в нецелевом расходовании бюджета и трудоустройстве падчерицы. Сменщик Никифоровой Валерий Лупырь оставил пост 5 апреля 2024 года из-за проблем с сердцем. Глава Федоровского Николай Рудышин неделей позже досрочно ушел на пенсию, а потом выяснилось, что в отношении администрации поселения СК возбудил уголовное дело о халатности из-за нерасселенных домов. Отставка Шакирьянова стала шестой за два года и третьей за две недели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад. За два года у руководителя муниципалитета Андрея Трубецкого увольняется шестой глава поселения. Сегодня заявил о сложении полномочия глава Тундрино Антон Шакирьянов, проработавший на посту всего полгода. Об этом URA.RU сообщил источник в районном истеблишменте. «Глава Тундрино Шакирьянов ушел в отставку по семейным обстоятельствам. Он проработал в должности с сентября 2023 года», — заявил инсайдер. Другой источник в политтусовке района уточняет, что причиной отставки Шакирьянова был конфликт интересов. «Он устроил своего родственника на работу в мэрию», — сообщает инсайдер. Получить официальный комментарий властей не удалось. В администрации района не ответили на звонок журналиста агентства. Увольнения мэров в Сургутском районе приобрели массовый характер. В 2022 году с поста ушел глава Лянтора Сергей Махиня. Прокуратура уличила его в конфликте интересов и трудоустройстве дочери, а суд обязал вернуть «золотой парашют» размером почти в миллион рублей. Главу Белого Яра Елену Никифорову обвинили в халатности и превышении должностных полномочий. По приговору суда она получила 1,7 лет лишения свободы. Мэра Барсово Вячеслава Позднякова заподозрили в нецелевом расходовании бюджета и трудоустройстве падчерицы. Сменщик Никифоровой Валерий Лупырь оставил пост 5 апреля 2024 года из-за проблем с сердцем. Глава Федоровского Николай Рудышин неделей позже досрочно ушел на пенсию, а потом выяснилось, что в отношении администрации поселения СК возбудил уголовное дело о халатности из-за нерасселенных домов. Отставка Шакирьянова стала шестой за два года и третьей за две недели.