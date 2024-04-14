14 апреля 2024
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12 апреля 2024

Отставку мэра из ХМАО связали с уголовным делом

В ХМАО на мэрию Федоровского завели уголовное дело из-за нерасселенных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на мэрию Федоровского завели уголовное дело из-за нерасселенных домов Фото:

Отставку мэра поселка Федоровский в ХМАО Николая Рудышина связывают с уголовным делом. Источник URA.RU сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта.

«В Федоровском за 17 лет не построили жилья, куда могли бы переехать обитатели „авариек“, пришедших в негодность. После многочисленных жалоб следователи возбудили уголовное дело о халатности, пока бесфигурантное. Вероятно, Рудышин ушел на пенсию, не дожидаясь увольнения по отрицательным мотивам. Скорее всего, учел печальный опыт бывших коллег. За последние несколько лет в Сургутском районе идет нескончаемый „мэропад“, а главы поселений и городов муниципалитета регулярно становятся фигурантами уголовных дел», — сообщает инсайдер.

В пресс-службе управления СКР по ХМАО подтвердили возбуждение уголовного дела, но подробности раскрывать отказались. «Расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан при расселении жилья в отношении должностных лиц неопределенного круга администрации поселка Федоровский», — прокомментировали в ведомстве. Дозвониться до Рудышина корреспондентам агентства не удалось.

Ранее URA.RU писало, что глава Федоровского Николай Рудышин досрочно сложил полномочия. Причиной отставки в мэрии назвали выход на пенсию.

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Отставку мэра поселка Федоровский в ХМАО Николая Рудышина связывают с уголовным делом. Источник URA.RU сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта. «В Федоровском за 17 лет не построили жилья, куда могли бы переехать обитатели „авариек“, пришедших в негодность. После многочисленных жалоб следователи возбудили уголовное дело о халатности, пока бесфигурантное. Вероятно, Рудышин ушел на пенсию, не дожидаясь увольнения по отрицательным мотивам. Скорее всего, учел печальный опыт бывших коллег. За последние несколько лет в Сургутском районе идет нескончаемый „мэропад“, а главы поселений и городов муниципалитета регулярно становятся фигурантами уголовных дел», — сообщает инсайдер. В пресс-службе управления СКР по ХМАО подтвердили возбуждение уголовного дела, но подробности раскрывать отказались. «Расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан при расселении жилья в отношении должностных лиц неопределенного круга администрации поселка Федоровский», — прокомментировали в ведомстве. Дозвониться до Рудышина корреспондентам агентства не удалось. Ранее URA.RU писало, что глава Федоровского Николай Рудышин досрочно сложил полномочия. Причиной отставки в мэрии назвали выход на пенсию.
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