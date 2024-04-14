Отставку мэра из ХМАО связали с уголовным делом

Отставку мэра поселка Федоровский в ХМАО Николая Рудышина связывают с уголовным делом. Источник URA.RU сообщил, что жители дошли до главы СКР Александра Бастрыкина, жалуясь на нерасселенные аварийные дома и отсутствие капремонта.
«В Федоровском за 17 лет не построили жилья, куда могли бы переехать обитатели „авариек“, пришедших в негодность. После многочисленных жалоб следователи возбудили уголовное дело о халатности, пока бесфигурантное. Вероятно, Рудышин ушел на пенсию, не дожидаясь увольнения по отрицательным мотивам. Скорее всего, учел печальный опыт бывших коллег. За последние несколько лет в Сургутском районе идет нескончаемый „мэропад“, а главы поселений и городов муниципалитета регулярно становятся фигурантами уголовных дел», — сообщает инсайдер.
В пресс-службе управления СКР по ХМАО подтвердили возбуждение уголовного дела, но подробности раскрывать отказались. «Расследуется уголовное дело по факту нарушения жилищных прав граждан при расселении жилья в отношении должностных лиц неопределенного круга администрации поселка Федоровский», — прокомментировали в ведомстве. Дозвониться до Рудышина корреспондентам агентства не удалось.
Ранее URA.RU писало, что глава Федоровского Николай Рудышин досрочно сложил полномочия. Причиной отставки в мэрии назвали выход на пенсию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!