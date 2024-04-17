Количество студентов в мединститутах выросло на 20%

17 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Министр рассказал о кадровой политике в здравоохранении Фото: Владимир Андреев © URA.RU За последние пять лет примерно на 20% выросло количество студентов в колледжах медвузов. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, добавив, что за 2023 год обеспечение врачами выросло на 10 тысяч человек. «Подготовка медицинских специалистов для нас, Владимир Владимирович, это такой самый эффективный инструмент пополнения кадровых служб, и мы видим за 2023 год положительный баланс в системе по обеспечению врачами плюс 10 тысяч человек. Это очень хорошие результаты. За последние пять лет контрольный цифры приема на первый курс в вузы по бюджетным местам увеличены на 21,5% — это более 34 тысяч мест в 2024 году», — рассказал Мурашко на встрече министров с Путиным. Особую роль в подготовке кадров, по словам чиновника, играет профориентация в школах. Мурашко считает, что механизм в школьном предпрофессиональном образовании в классах предуниверсария положительно влияет на успеваемость будущих студентов. Кураторство будут развивать в медучреждениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Также, по его словам, распределение студентов идет в первую очередь в те вузы, которые обеспечивают регионы с наиболее сложной кадровой ситуацией. «Эффективный механизм используем сегодня — это целевой прием. Мы, наверное, вот в отраслях во всех лидеры по данному направлению: 76% от общего количества бюджетных мест это именно целевой прием, по специальностям это 100% бюджетных мест», — заключил министр здравоохранения. По поручению президента были внесены поправки в законодательство. Теперь благодаря нововведениям с 1 апреля вступил в силу приказ министерства здравоохранения о допуске ординаторов второго обучения к работе в медицинских учреждениях. «На должностях врачей и ожидаем, что в этом году уже 10 — 12 таких специалистов будут работать под кураторвством опытных врачей по направлениям своего обучения», — рассказал Михаил Мурашко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние пять лет примерно на 20% выросло количество студентов в колледжах медвузов. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, добавив, что за 2023 год обеспечение врачами выросло на 10 тысяч человек. «Подготовка медицинских специалистов для нас, Владимир Владимирович, это такой самый эффективный инструмент пополнения кадровых служб, и мы видим за 2023 год положительный баланс в системе по обеспечению врачами плюс 10 тысяч человек. Это очень хорошие результаты. За последние пять лет контрольный цифры приема на первый курс в вузы по бюджетным местам увеличены на 21,5% — это более 34 тысяч мест в 2024 году», — рассказал Мурашко на встрече министров с Путиным. Особую роль в подготовке кадров, по словам чиновника, играет профориентация в школах. Мурашко считает, что механизм в школьном предпрофессиональном образовании в классах предуниверсария положительно влияет на успеваемость будущих студентов. Также, по его словам, распределение студентов идет в первую очередь в те вузы, которые обеспечивают регионы с наиболее сложной кадровой ситуацией. «Эффективный механизм используем сегодня — это целевой прием. Мы, наверное, вот в отраслях во всех лидеры по данному направлению: 76% от общего количества бюджетных мест это именно целевой прием, по специальностям это 100% бюджетных мест», — заключил министр здравоохранения. По поручению президента были внесены поправки в законодательство. Теперь благодаря нововведениям с 1 апреля вступил в силу приказ министерства здравоохранения о допуске ординаторов второго обучения к работе в медицинских учреждениях. «На должностях врачей и ожидаем, что в этом году уже 10 — 12 таких специалистов будут работать под кураторвством опытных врачей по направлениям своего обучения», — рассказал Михаил Мурашко.