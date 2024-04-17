Мишустин назначил нового руководителя научно-технологического центра в Сургуте

Новым руководителем центра стала Инна Андреянова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Инну Андреянову новым генеральным директором инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте (ХМАО). Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.
«Согласовать назначение бюджетным учреждением высшего образования ХМАО „Сургутский государственный университет“ Инны Андреяновой на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра „Юнити Парк“», — указано в документе. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!