Мишустин назначил нового руководителя научно-технологического центра в Сургуте

Мишустин назначил Андреянову гендиректором «Юнити Парка» в Сургуте
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Новым руководителем центра стала Инна Андреянова Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Инну Андреянову новым генеральным директором инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте (ХМАО). Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Согласовать назначение бюджетным учреждением высшего образования ХМАО „Сургутский государственный университет“ Инны Андреяновой на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра „Юнити Парк“», — указано в документе. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин назначил Инну Андреянову новым генеральным директором инновационного научно-технологического центра «Юнити Парк» в Сургуте (ХМАО). Документ был опубликован на интернет-портале правовой информации. «Согласовать назначение бюджетным учреждением высшего образования ХМАО „Сургутский государственный университет“ Инны Андреяновой на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра „Юнити Парк“», — указано в документе. Его подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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