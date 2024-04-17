17 апреля 2024

Роспотребнадзор ХМАО назвал продукты и напитки, улучшающие работу мозга

Роспотребнадзор ХМАО: кофе и чай могут улучшить работу мозга
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Мечтатели". Екатеринбург, кофе, мечтатели ресторан
Умеренное потребление кофеина помогает повысить интеллектуальную активность Фото:

Стоит включить в свой рацион кофе, чай, ягоды и рыбы жирных сортов, так как они помогут улучшить работу мозга и общее самочувствие. Об этом сообщил роспотребнадзор ХМАО.

«Заботитесь о своем интеллекте и здоровье? Тогда обязательно включите в свой рацион следующие продукты, которые помогут улучшить работу вашего мозга и общее самочувствие!» — написал роспотребнадзор в telegram-канале.

В список вошли разные продукты и напитки. Это:

  • Кофе и чай. Умеренное потребление кофеина из кофе и чая помогает повысить интеллектуальную активность, концентрацию внимания и уменьшить утомляемость.
  • Зеленые листовые овощи. Они богаты витаминами группы В, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Сырые овощи сохранят все полезные свойства.
  • Рыба жирных сортов. Источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердце и мозг, снижают уровень холестерина и помогают бороться со стрессом.
  • Ягоды. Черника, клюква, малина и другие ягоды содержат флавоноиды, улучшающие мозговую деятельность и кровоснабжение.
  • Орехи. Богатый источник белка, ненасыщенных жиров, витаминов и минералов. Орехи помогают защитить клетки от повреждений и поддерживают когнитивные способности.

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Стоит включить в свой рацион кофе, чай, ягоды и рыбы жирных сортов, так как они помогут улучшить работу мозга и общее самочувствие. Об этом сообщил роспотребнадзор ХМАО. «Заботитесь о своем интеллекте и здоровье? Тогда обязательно включите в свой рацион следующие продукты, которые помогут улучшить работу вашего мозга и общее самочувствие!» — написал роспотребнадзор в telegram-канале. В список вошли разные продукты и напитки. Это:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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