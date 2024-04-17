Роспотребнадзор ХМАО назвал продукты и напитки, улучшающие работу мозга

Умеренное потребление кофеина помогает повысить интеллектуальную активность
Стоит включить в свой рацион кофе, чай, ягоды и рыбы жирных сортов, так как они помогут улучшить работу мозга и общее самочувствие. Об этом сообщил роспотребнадзор ХМАО.
«Заботитесь о своем интеллекте и здоровье? Тогда обязательно включите в свой рацион следующие продукты, которые помогут улучшить работу вашего мозга и общее самочувствие!» — написал роспотребнадзор в telegram-канале.
В список вошли разные продукты и напитки. Это:
- Кофе и чай. Умеренное потребление кофеина из кофе и чая помогает повысить интеллектуальную активность, концентрацию внимания и уменьшить утомляемость.
- Зеленые листовые овощи. Они богаты витаминами группы В, фолиевой кислотой и антиоксидантами. Сырые овощи сохранят все полезные свойства.
- Рыба жирных сортов. Источник омега-3 жирных кислот, которые поддерживают сердце и мозг, снижают уровень холестерина и помогают бороться со стрессом.
- Ягоды. Черника, клюква, малина и другие ягоды содержат флавоноиды, улучшающие мозговую деятельность и кровоснабжение.
- Орехи. Богатый источник белка, ненасыщенных жиров, витаминов и минералов. Орехи помогают защитить клетки от повреждений и поддерживают когнитивные способности.
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