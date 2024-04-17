17 апреля 2024

Глава СПЧ раскритиковал миграционную политику РФ

Глава СПЧ Фадеев: одна из главных проблем в сфере миграции связана с коррупцией
© Служба новостей «URA.RU»
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Одной из проблем миграции является коррупция, заявил Валерий Фадеев Фото:

Одна из проблем в сфере миграции связана с коррупцией. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

«Одна из главных проблем в сфере миграции связана с коррупцией, в первую очередь при сдаче иностранцами экзамена по русскому языку. Расценки на экзамен известны всем, фактически должностные лица признают, что коррупцию здесь невозможно победить, но это неправильно», — приводит «Коммерсант» слова Фадеева.

На данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов. Например, во время рейда в Москве выявлено шесть тысяч нарушений, и принято решение выдворить из страны 836 нелегалов. Также задержан полковник МВД по подозрению в организации незаконной миграции, отметил Валерий Фадеев.

Ранее силовики в Москве нашли 836 нелегальных мигрантов. К ответственности привлечено 502 работодателя и установлены 22 лица, находящиеся в розыске.

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Одна из проблем в сфере миграции связана с коррупцией. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. «Одна из главных проблем в сфере миграции связана с коррупцией, в первую очередь при сдаче иностранцами экзамена по русскому языку. Расценки на экзамен известны всем, фактически должностные лица признают, что коррупцию здесь невозможно победить, но это неправильно», — приводит «Коммерсант» слова Фадеева. На данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов. Например, во время рейда в Москве выявлено шесть тысяч нарушений, и принято решение выдворить из страны 836 нелегалов. Также задержан полковник МВД по подозрению в организации незаконной миграции, отметил Валерий Фадеев. Ранее силовики в Москве нашли 836 нелегальных мигрантов. К ответственности привлечено 502 работодателя и установлены 22 лица, находящиеся в розыске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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