Глава СПЧ раскритиковал миграционную политику РФ

Одна из проблем в сфере миграции связана с коррупцией. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«Одна из главных проблем в сфере миграции связана с коррупцией, в первую очередь при сдаче иностранцами экзамена по русскому языку. Расценки на экзамен известны всем, фактически должностные лица признают, что коррупцию здесь невозможно победить, но это неправильно», — приводит «
На данный момент активизирована работа и правоохранительных органов, и губернаторов. Например, во время рейда в Москве выявлено шесть тысяч нарушений, и принято решение выдворить из страны 836 нелегалов. Также задержан полковник МВД по подозрению в организации незаконной миграции, отметил Валерий Фадеев.
Ранее силовики в Москве нашли 836 нелегальных мигрантов. К ответственности привлечено 502 работодателя и установлены 22 лица, находящиеся в розыске.
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