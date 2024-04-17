Для эвакуации курганцев из затопляемых районов дежурят автобусы

Автобусы простоят всю ночь
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов Кургана всю ночь стоят дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Для эвакуации жителей затопляемых территорий в СНТ и микрорайонах стоят дежурные автобусы. Они будут стоять всю ночь. С учетом текущей паводковой обстановки точки стоянки могут корректироваться», — сообщили в telegram-канале администрации.
Автобусы находятся:
- Микрорайон Челноково — конечная остановка «Микрорайон Челноково»;
- Микрорайон Глинки и близлежащие СНТ — остановка «Торговый центр», улица Сибирская, 1;
- Микрорайон Затобольный — улица Центральная, 17;
- Шоссе имени Тюнина — остановка «Водоканал гидроузел»;
- Микрорайон Кулацкий — конечная остановка «пос. ТЭЦ», улица Глинки, 14/1;
- Микрорайон Тополя — остановка «Школа».
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