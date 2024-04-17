17 апреля 2024

Для эвакуации курганцев из затопляемых районов дежурят автобусы

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Автобусы простоят всю ночь Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов Кургана всю ночь стоят дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Для эвакуации жителей затопляемых территорий в СНТ и микрорайонах стоят дежурные автобусы. Они будут стоять всю ночь. С учетом текущей паводковой обстановки точки стоянки могут корректироваться», — сообщили в telegram-канале администрации.

Автобусы находятся:

  • Микрорайон Челноково — конечная остановка «Микрорайон Челноково»;
  • Микрорайон Глинки и близлежащие СНТ — остановка «Торговый центр», улица Сибирская, 1;
  • Микрорайон Затобольный — улица Центральная, 17;
  • Шоссе имени Тюнина — остановка «Водоканал гидроузел»;
  • Микрорайон Кулацкий — конечная остановка «пос. ТЭЦ», улица Глинки, 14/1;
  • Микрорайон Тополя — остановка «Школа».

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Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов Кургана всю ночь стоят дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Для эвакуации жителей затопляемых территорий в СНТ и микрорайонах стоят дежурные автобусы. Они будут стоять всю ночь. С учетом текущей паводковой обстановки точки стоянки могут корректироваться», — сообщили в telegram-канале администрации. Автобусы находятся:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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