Для эвакуации курганцев из затопляемых районов дежурят автобусы

18 апреля 2024 в 03:53 Размер текста - 17 +

Автобусы простоят всю ночь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов Кургана всю ночь стоят дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Для эвакуации жителей затопляемых территорий в СНТ и микрорайонах стоят дежурные автобусы. Они будут стоять всю ночь. С учетом текущей паводковой обстановки точки стоянки могут корректироваться», — сообщили в telegram-канале администрации. Автобусы находятся: Микрорайон Челноково — конечная остановка «Микрорайон Челноково»;

Микрорайон Глинки и близлежащие СНТ — остановка «Торговый центр», улица Сибирская, 1;

Микрорайон Затобольный — улица Центральная, 17;

Шоссе имени Тюнина — остановка «Водоканал гидроузел»;

Микрорайон Кулацкий — конечная остановка «пос. ТЭЦ», улица Глинки, 14/1;

Микрорайон Тополя — остановка «Школа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для эвакуации жителей СНТ и микрорайонов Кургана всю ночь стоят дежурные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Для эвакуации жителей затопляемых территорий в СНТ и микрорайонах стоят дежурные автобусы. Они будут стоять всю ночь. С учетом текущей паводковой обстановки точки стоянки могут корректироваться», — сообщили в telegram-канале администрации. Автобусы находятся: