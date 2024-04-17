17 апреля 2024

Тобол в Кургане поднялся еще на два сантиметра

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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Прирост Тобола составил два сантиметра Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана в 08:00 составил 970 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 08:00:970 сантиметров. Прирост за два часа — два сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода осталась на прежнем уровне — 389 сантиметров.

За восемь часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. До показателя 1994 года осталось 36 сантиметров.

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Уровень воды в Тоболе в районе Кургана в 08:00 составил 970 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 08:00:970 сантиметров. Прирост за два часа — два сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода осталась на прежнем уровне — 389 сантиметров. За восемь часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. До показателя 1994 года осталось 36 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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