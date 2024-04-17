Тобол в Кургане поднялся еще на два сантиметра

18 апреля 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

Прирост Тобола составил два сантиметра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Уровень воды в Тоболе в районе Кургана в 08:00 составил 970 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 08:00:970 сантиметров. Прирост за два часа — два сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода осталась на прежнем уровне — 389 сантиметров. За восемь часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. До показателя 1994 года осталось 36 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уровень воды в Тоболе в районе Кургана в 08:00 составил 970 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». «Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 08:00:970 сантиметров. Прирост за два часа — два сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода осталась на прежнем уровне — 389 сантиметров. За восемь часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. До показателя 1994 года осталось 36 сантиметров.