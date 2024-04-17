Тобол в Кургане поднялся еще на два сантиметра

Прирост Тобола составил два сантиметра
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
Уровень воды в Тоболе в районе Кургана в 08:00 составил 970 сантиметров. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Курган, река Тобол. Уровень воды 18 апреля в 08:00:970 сантиметров. Прирост за два часа — два сантиметра», — указано на карте. В Барабе Кетовского округа вода осталась на прежнем уровне — 389 сантиметров.
За восемь часов прирост уровня воды составил 27 сантиметров. До показателя 1994 года осталось 36 сантиметров.
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