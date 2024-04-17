В Магнитогорске завершился отопительный сезон

С 18 апреля в Магнитогорске Челябинской области завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации приступают к отключению систем отопления, сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 18 апреля теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Батареи в жилом фонде будут отключать в соответствии с утвержденным графиком», — сообщили в пресс-службе.
В мэрии добавили, что, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Сроки связаны с особенностями эксплуатации сетей. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до +22 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!