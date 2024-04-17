17 апреля 2024

В Магнитогорске завершился отопительный сезон

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Батареи отопления Челябинск, батарея, жкх, ремонт
Батареи начнут остывать 18 апреля, сообщили в мэрии Фото:

С 18 апреля в Магнитогорске Челябинской области завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации приступают к отключению систем отопления, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 18 апреля теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Батареи в жилом фонде будут отключать в соответствии с утвержденным графиком», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Сроки связаны с особенностями эксплуатации сетей. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до +22 градусов.

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С 18 апреля в Магнитогорске Челябинской области завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации приступают к отключению систем отопления, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 18 апреля теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Батареи в жилом фонде будут отключать в соответствии с утвержденным графиком», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Сроки связаны с особенностями эксплуатации сетей. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до +22 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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