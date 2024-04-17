В Магнитогорске завершился отопительный сезон

18 апреля 2024 в 10:00 Размер текста - 17 +

Батареи начнут остывать 18 апреля, сообщили в мэрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 18 апреля в Магнитогорске Челябинской области завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации приступают к отключению систем отопления, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 18 апреля теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Батареи в жилом фонде будут отключать в соответствии с утвержденным графиком», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Сроки связаны с особенностями эксплуатации сетей. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до +22 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 18 апреля в Магнитогорске Челябинской области завершается отопительный сезон. Теплоснабжающие организации приступают к отключению систем отопления, сообщили в пресс-службе мэрии. «С 18 апреля теплоснабжающие организации приступят к отключению систем отопления. Батареи в жилом фонде будут отключать в соответствии с утвержденным графиком», — сообщили в пресс-службе. В мэрии добавили, что, что отопление отключается не одномоментно, на это уходит несколько дней. Сроки связаны с особенностями эксплуатации сетей. По прогнозам гидрометцентра, в ближайшие дни в городе ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха до +22 градусов.