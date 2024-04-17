17 апреля 2024

В Перми откроется новое кафе с иммерсионными ужинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Посикунчики в ресторане «Вехотка». Пермь, еда, посикунчики
Гостей заведения будут кормить пермскими блюдами Фото:

В центре Перми на улице Ленина, 9 планируют открыть туристическое кафе. Его визитной карточкой станут иммерсивные ужины.

«На Разгуляе готовится к открытию пространство, которое совмещает в себе две концепции: туристическую и гастрономическую. Мы будем проводить иммерсивные ужины, где каждый житель и гость города сможет погрузиться в атмосферу Перми через вкус и аромат местных продуктов», — пишет «Текст» со ссылкой на создателей проекта.

В заведении также планируют проводить мастер-классы, которые будут связаны с Пермью. Проект открывает компания VL travel.

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В центре Перми на улице Ленина, 9 планируют открыть туристическое кафе. Его визитной карточкой станут иммерсивные ужины. «На Разгуляе готовится к открытию пространство, которое совмещает в себе две концепции: туристическую и гастрономическую. Мы будем проводить иммерсивные ужины, где каждый житель и гость города сможет погрузиться в атмосферу Перми через вкус и аромат местных продуктов», — пишет «Текст» со ссылкой на создателей проекта. В заведении также планируют проводить мастер-классы, которые будут связаны с Пермью. Проект открывает компания VL travel.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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