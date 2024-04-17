В Перми откроется новое кафе с иммерсионными ужинами

Гостей заведения будут кормить пермскими блюдами
В центре Перми на улице Ленина, 9 планируют открыть туристическое кафе. Его визитной карточкой станут иммерсивные ужины.
«На Разгуляе готовится к открытию пространство, которое совмещает в себе две концепции: туристическую и гастрономическую. Мы будем проводить иммерсивные ужины, где каждый житель и гость города сможет погрузиться в атмосферу Перми через вкус и аромат местных продуктов», — пишет «Текст» со ссылкой на создателей проекта.
В заведении также планируют проводить мастер-классы, которые будут связаны с Пермью. Проект открывает компания VL travel.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!