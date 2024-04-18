Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

18 апреля 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Челябинский зоопарк будет работать на 2 часа дольше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский зоопарк 19 апреля перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. «С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на 2 часа дольше», — сообщили в пресс-службе. В будние дни зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, а вход будет разрешен до 19:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни увидеть животных можно с 10:00 до 21:00, зайти получится до восьми вечера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский зоопарк 19 апреля перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. «С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на 2 часа дольше», — сообщили в пресс-службе. В будние дни зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, а вход будет разрешен до 19:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни увидеть животных можно с 10:00 до 21:00, зайти получится до восьми вечера.