Челябинский зоопарк будет работать на 2 часа дольше
Челябинский зоопарк 19 апреля перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.
«С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на 2 часа дольше», — сообщили в пресс-службе.
В будние дни зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, а вход будет разрешен до 19:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни увидеть животных можно с 10:00 до 21:00, зайти получится до восьми вечера.
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