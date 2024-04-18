Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

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Депутаты городской думы в Челябинском зоопарке. Челябинск, зоопарк
Челябинский зоопарк будет работать на 2 часа дольше Фото:

Челябинский зоопарк 19 апреля перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

«С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на 2 часа дольше», — сообщили в пресс-службе.

В будние дни зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, а вход будет разрешен до 19:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни увидеть животных можно с 10:00 до 21:00, зайти получится до восьми вечера.

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Челябинский зоопарк 19 апреля перейдет на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка. «С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы. Это означает, что мы будем открыты на 2 часа дольше», — сообщили в пресс-службе. В будние дни зоопарк будет работать с 10:00 до 20:00, а вход будет разрешен до 19:00. С пятницы по воскресенье и в праздничные дни увидеть животных можно с 10:00 до 21:00, зайти получится до восьми вечера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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