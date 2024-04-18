Курганские чиновники из-за паводка поселились в здании правительства

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Город. Курган, правительство области
Чиновникам из-за паводка приходится не покидать здание правительства Курганской области Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники правительства Курганской области из-за паводка не могут даже ночью уйти с работы. Об этом рассказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«Все службы работают в напряженном режиме. Правительство Курганской области работает в круглосуточном режиме. Люди даже не уходят из здания правительства. В круглосуточном режиме работает штаб», — объяснил Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24».

Уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 14:00 18 апреля составил 977 см. Таким образом это наводнение стало третьим по масштабу в истории города. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.

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Сотрудники правительства Курганской области из-за паводка не могут даже ночью уйти с работы. Об этом рассказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Все службы работают в напряженном режиме. Правительство Курганской области работает в круглосуточном режиме. Люди даже не уходят из здания правительства. В круглосуточном режиме работает штаб», — объяснил Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 14:00 18 апреля составил 977 см. Таким образом это наводнение стало третьим по масштабу в истории города. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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