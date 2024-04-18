Курганские чиновники из-за паводка поселились в здании правительства

Сотрудники правительства Курганской области из-за паводка не могут даже ночью уйти с работы. Об этом рассказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
«Все службы работают в напряженном режиме. Правительство Курганской области работает в круглосуточном режиме. Люди даже не уходят из здания правительства. В круглосуточном режиме работает штаб», — объяснил Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24».
Уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 14:00 18 апреля составил 977 см. Таким образом это наводнение стало третьим по масштабу в истории города. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.
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Сотрудники правительства Курганской области из-за паводка не могут даже ночью уйти с работы. Об этом рассказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Все службы работают в напряженном режиме. Правительство Курганской области работает в круглосуточном режиме. Люди даже не уходят из здания правительства. В круглосуточном режиме работает штаб», — объяснил Якушев во время интервью, которое прошло 18 апреля на канале «Россия 24». Уровень воды в Тоболе в Кургане по данным на 14:00 18 апреля составил 977 см. Таким образом это наводнение стало третьим по масштабу в истории города. Следите за актуальной информацией о паводке в онлайн-трансляции URA.RU.