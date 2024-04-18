Сбербанк изменит условия ипотеки курганцам, пострадавшим от наводнения

Руководство Уральского «Сбербанка» проведет реструктуризацию (внесение изменений в кредитный договор) для курганцев, пострадавших от масштабного паводка. Новые условия коснутся ипотеки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
«Переговорили с руководством Уральского „Сбера“ по поддержке жителей подтопленных домов. При необходимости им будет проведена реструктуризация кредитов, в том числе по ипотеке», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Сообщается, что чиновники правительства будут передавать банку всю новую информацию по мере подтопления домов. Шумков пояснил, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. В посте также указано, что Шумков также поручил также поступать в отношении других банков, работающих на территории Курганской области.
Наводнение в Курганской области, по данным на 18 апреля, является одним из самых сильных в истории. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции.
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Руководство Уральского «Сбербанка» проведет реструктуризацию (внесение изменений в кредитный договор) для курганцев, пострадавших от масштабного паводка. Новые условия коснутся ипотеки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Переговорили с руководством Уральского „Сбера“ по поддержке жителей подтопленных домов. При необходимости им будет проведена реструктуризация кредитов, в том числе по ипотеке», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что чиновники правительства будут передавать банку всю новую информацию по мере подтопления домов. Шумков пояснил, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. В посте также указано, что Шумков также поручил также поступать в отношении других банков, работающих на территории Курганской области. Наводнение в Курганской области, по данным на 18 апреля, является одним из самых сильных в истории. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции.