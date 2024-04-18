Сбербанк изменит условия ипотеки курганцам, пострадавшим от наводнения

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Служба по контракту. Курган, документ, подпись, контрактная служба, бумага, служба по контракту
Курганцам, пострадавшим от наводнения, обещают особые условия ипотеки Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Руководство Уральского «Сбербанка» проведет реструктуризацию (внесение изменений в кредитный договор) для курганцев, пострадавших от масштабного паводка. Новые условия коснутся ипотеки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Переговорили с руководством Уральского „Сбера“ по поддержке жителей подтопленных домов. При необходимости им будет проведена реструктуризация кредитов, в том числе по ипотеке», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что чиновники правительства будут передавать банку всю новую информацию по мере подтопления домов. Шумков пояснил, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. В посте также указано, что Шумков также поручил также поступать в отношении других банков, работающих на территории Курганской области.

Наводнение в Курганской области, по данным на 18 апреля, является одним из самых сильных в истории. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции.

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Руководство Уральского «Сбербанка» проведет реструктуризацию (внесение изменений в кредитный договор) для курганцев, пострадавших от масштабного паводка. Новые условия коснутся ипотеки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова. «Переговорили с руководством Уральского „Сбера“ по поддержке жителей подтопленных домов. При необходимости им будет проведена реструктуризация кредитов, в том числе по ипотеке», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что чиновники правительства будут передавать банку всю новую информацию по мере подтопления домов. Шумков пояснил, что организация займет случаями, которые требуют индивидуального подхода. В посте также указано, что Шумков также поручил также поступать в отношении других банков, работающих на территории Курганской области. Наводнение в Курганской области, по данным на 18 апреля, является одним из самых сильных в истории. На территории областного центра вода в микрорайонах и СНТ продолжает прибывать. Редакция URA.RU сообщает все главные и актуальные новости о паводке в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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