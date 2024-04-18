Wildberries объяснил закрытие крупнейшего склада в Екатеринбурге

Самый крупный распределительный центр Wildberries в Екатеринбурге на улице Перспективной, 12/2 закрыли 18 апреля из-за проверки госоргана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.
«Склад функционировал с ограничениями в связи с проверкой государственными органами. Все занятые уже вернулись к своим участкам деятельности», — пояснили в Wildberries, отметив, что не наблюдают задержки доставки заказов.
Ранее читатель URA.RU сказал, что распределительный центр закрыли из-за проверки пожарной безопасности. Часть сотрудников перевезли на второй склад. На Перспективной трудились около трех тысяч человек.
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