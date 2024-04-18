Wildberries объяснил закрытие крупнейшего склада в Екатеринбурге

Wildberries: крупнейший склад в Екатеринбурге закрыли из-за проверки
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи товаров WALDBERRIES. Курган, wildberries, вайлдберриз, wb
Сотрудники компании вернулись к работе Фото:

Самый крупный распределительный центр Wildberries в Екатеринбурге на улице Перспективной, 12/2 закрыли 18 апреля из-за проверки госоргана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Склад функционировал с ограничениями в связи с проверкой государственными органами. Все занятые уже вернулись к своим участкам деятельности», — пояснили в Wildberries, отметив, что не наблюдают задержки доставки заказов.

Ранее читатель URA.RU сказал, что распределительный центр закрыли из-за проверки пожарной безопасности. Часть сотрудников перевезли на второй склад. На Перспективной трудились около трех тысяч человек.

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Самый крупный распределительный центр Wildberries в Екатеринбурге на улице Перспективной, 12/2 закрыли 18 апреля из-за проверки госоргана. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе маркетплейса. «Склад функционировал с ограничениями в связи с проверкой государственными органами. Все занятые уже вернулись к своим участкам деятельности», — пояснили в Wildberries, отметив, что не наблюдают задержки доставки заказов. Ранее читатель URA.RU сказал, что распределительный центр закрыли из-за проверки пожарной безопасности. Часть сотрудников перевезли на второй склад. На Перспективной трудились около трех тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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