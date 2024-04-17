В Екатеринбурге закрыли самый крупный склад Wildberries. Скрин

18 апреля 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

На складе проводят проверку пожарной безопасности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 18 апреля закрыли самый крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries (Перспективная 12/2), на котором трудились порядка трех тысяч человек. Читатель URA.RU рассказал, что на складе проходит проверка пожарной безопасности. «Сегодня [18 апреля] закрылся склад Wildberries на Перспективной, 12/2. Говорят, что проверяют пожарную безопасность. Хотя уже была проверка в феврале. Все системы пожаротушения были смонтированы. Точной информации от руководства нет», — сказал собеседник. На складе работали около трех тысяч человек, часть из которых отвезут на второй склад, который находится на Испытателей, 14Г. «Будет два автобуса на склад Испытателей», — передает очевидец сообщение от руководства. Кроме того, пользователи маркетплейса пожаловались на задержку посылок. «Заказывали товар 8 апреля, сегодня решили отменить заказ. Обычно посылки приходили за день-два, а тут на 10 дней задержали», — пояснил читатель. В приложении изменился и адрес отправления, если раньше товар высылали из екатеринбургского склада, то сейчас из центра в деревне Коледино (Московская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. В начале января 2024 года в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад маркетплейса Wildberries. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Ущерб от пожара оценивается в 10-11 млрд рублей. На этом фоне зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отправил письмо в МЧС с требованием проверить все склады Wildberries и Ozon. Скрин: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 18 апреля закрыли самый крупный распределительный центр маркетплейса Wildberries (Перспективная 12/2), на котором трудились порядка трех тысяч человек. Читатель URA.RU рассказал, что на складе проходит проверка пожарной безопасности. «Сегодня [18 апреля] закрылся склад Wildberries на Перспективной, 12/2. Говорят, что проверяют пожарную безопасность. Хотя уже была проверка в феврале. Все системы пожаротушения были смонтированы. Точной информации от руководства нет», — сказал собеседник. На складе работали около трех тысяч человек, часть из которых отвезут на второй склад, который находится на Испытателей, 14Г. «Будет два автобуса на склад Испытателей», — передает очевидец сообщение от руководства. Кроме того, пользователи маркетплейса пожаловались на задержку посылок. «Заказывали товар 8 апреля, сегодня решили отменить заказ. Обычно посылки приходили за день-два, а тут на 10 дней задержали», — пояснил читатель. В приложении изменился и адрес отправления, если раньше товар высылали из екатеринбургского склада, то сейчас из центра в деревне Коледино (Московская область). Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответ получить не удалось. В начале января 2024 года в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся склад маркетплейса Wildberries. Огонь охватил 70 тысяч квадратных метров. Ущерб от пожара оценивается в 10-11 млрд рублей. На этом фоне зампредседателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов отправил письмо в МЧС с требованием проверить все склады Wildberries и Ozon.