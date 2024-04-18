В Челябинской области ликвидировано 270 незаконных мусорных свалок

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Экскурсия для общественников, экологов и представителей СМИ на предприятие ПАО «ЧМК». Челябинск, махов михаил
Михаил Махов заявил, что рекультивация магнитогорской свалки идет полным ходом Фото:

В Челябинской области в 2023 году ликвидировано 270 несанкционированных мусорных свалок. Такая информация содержится в отчете о работе правительства, рассмотренном на заседании комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания, сообщает пресс-служба ЗСО.

«В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты. Так, на рекультивации только магнитогорской свалки требуется 1,2 миллиарда рублей. Эта работа идет полным ходом», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов.

По словам Махова, представители комитета по экологии и природопользования регулярно бывают на этих объектах и знакомятся с ходом работ. Также Махов сообщил, что в регионе активно ведется работа по обустройству контейнерных площадок. Только за прошлый год приобретено 547 контейнеров для них.

Депутаты комитета ЗСО по экологии одобрили отчет о результатах деятельности правительства региона в 2023 году в части вопросов охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, отчет, поступивший в заксобрание, предшествует обращению губернатора к Законодательному собранию, которое будет озвучено в мае.

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В Челябинской области в 2023 году ликвидировано 270 несанкционированных мусорных свалок. Такая информация содержится в отчете о работе правительства, рассмотренном на заседании комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания, сообщает пресс-служба ЗСО. «В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты. Так, на рекультивации только магнитогорской свалки требуется 1,2 миллиарда рублей. Эта работа идет полным ходом», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов. По словам Махова, представители комитета по экологии и природопользования регулярно бывают на этих объектах и знакомятся с ходом работ. Также Махов сообщил, что в регионе активно ведется работа по обустройству контейнерных площадок. Только за прошлый год приобретено 547 контейнеров для них. Депутаты комитета ЗСО по экологии одобрили отчет о результатах деятельности правительства региона в 2023 году в части вопросов охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, отчет, поступивший в заксобрание, предшествует обращению губернатора к Законодательному собранию, которое будет озвучено в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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