В Челябинской области ликвидировано 270 незаконных мусорных свалок

18 апреля 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Михаил Махов заявил, что рекультивация магнитогорской свалки идет полным ходом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2023 году ликвидировано 270 несанкционированных мусорных свалок. Такая информация содержится в отчете о работе правительства, рассмотренном на заседании комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания, сообщает пресс-служба ЗСО. «В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты. Так, на рекультивации только магнитогорской свалки требуется 1,2 миллиарда рублей. Эта работа идет полным ходом», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов. По словам Махова, представители комитета по экологии и природопользования регулярно бывают на этих объектах и знакомятся с ходом работ. Также Махов сообщил, что в регионе активно ведется работа по обустройству контейнерных площадок. Только за прошлый год приобретено 547 контейнеров для них. Депутаты комитета ЗСО по экологии одобрили отчет о результатах деятельности правительства региона в 2023 году в части вопросов охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, отчет, поступивший в заксобрание, предшествует обращению губернатора к Законодательному собранию, которое будет озвучено в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в 2023 году ликвидировано 270 несанкционированных мусорных свалок. Такая информация содержится в отчете о работе правительства, рассмотренном на заседании комитета по экологии и природопользованию челябинского заксобрания, сообщает пресс-служба ЗСО. «В 2023 году убраны 270 несанкционированных свалок, из них пять крупных. Начаты работы по рекультивации златоустовской и магнитогорской свалок. Это очень масштабные объекты. Так, на рекультивации только магнитогорской свалки требуется 1,2 миллиарда рублей. Эта работа идет полным ходом», — прокомментировал председатель комитета Михаил Махов. По словам Махова, представители комитета по экологии и природопользования регулярно бывают на этих объектах и знакомятся с ходом работ. Также Махов сообщил, что в регионе активно ведется работа по обустройству контейнерных площадок. Только за прошлый год приобретено 547 контейнеров для них. Депутаты комитета ЗСО по экологии одобрили отчет о результатах деятельности правительства региона в 2023 году в части вопросов охраны окружающей среды. Как сообщили в пресс-службе ЗСО, отчет, поступивший в заксобрание, предшествует обращению губернатора к Законодательному собранию, которое будет озвучено в мае.