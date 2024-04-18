Пермский актер из «Слова пацана» выбрал лучший торт в шоу «Кондитер. Дети»

18 апреля 2024 в 18:09 Размер текста - 17 +

Могильников попробовал торты, которые приготовили участники программы Фото: Размик Закарян © URA.RU Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы. «Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины. Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы. «Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины. Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей.