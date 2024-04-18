Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы.
«Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины.
Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей.
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Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы. «Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины. Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей.