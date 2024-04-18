Пермский актер из «Слова пацана» выбрал лучший торт в шоу «Кондитер. Дети»

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Открытие ресторана "Итальянцы". Екатеринбург, торт, пирожное, десерт
Могильников попробовал торты, которые приготовили участники программы Фото:

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы.

«Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины.

Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей.

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Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», принял участие в шоу «Кондитер. Дети» на телеканале «Пятница». Он попробовал и дал оценку тортам участников программы. «Честно? Бомбезно! Нереально сочный и очень мягкий. Я готов вечно его есть», — отозвался Ярослав Могильников о торте участницы Ирины. Ведущий Ренат Агзамов дал участникам задание приготовить высокий торт с фигуркой инопланетянина. Ребята сделали шесть десертов с разными начинками, которые представили ведущим шоу и Ярославу Могильникову. Самые высокие оценки от ведущих и актера получил торт с бабулей-инопланетянкой от девочки Ирины. Она прошла в суперфинал шоу, где она будет бороться за главный приз — полмиллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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