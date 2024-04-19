Какие ВСУ использует хитрости в применении дронов на фронте

Военкор Чаленко: солдаты ВСУ тратят по три дрона на одного российского бойца

19 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ выжидают свою цель на позиции, экономя заряд аккумулятора, отметил Александр Чаленко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдаты ВСУ придумали новые способы применения дронов в зоне спецоперации на Украине. Они экономят аккумуляторы БПЛА, размещая их на определенные позиции и выжидают цель, а также устраивают соревнования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Заряда аккумулятора у дрона хватает на 40 минут. Поэтому теперь БПЛА вылетает, садится на позицию и ждет свою цель. Оператор через камеру видит, что происходит вокруг. Когда едет российская техника, дрон летит к цели и уничтожает ее. К тому же, солдаты ВСУ раскидывают по дорогам шипы. Например, российский УВАЗ наезжает на них, останавливается для замены колес и в этот момент происходит атака дронами», — объяснил Александр Чаленко. По словам военкора, из-за большого количества дронов в арсенале ВСУ украинские солдаты устраивают периодически между собой соревнования. «Раньше ВСУ применяли один дрон-камикадзе на группы российских военнослужащих. Сейчас они не испытывают недостатка в БПЛА. Поэтому могут потратить три дона на одного человека. Мне бойцы рассказывали, что под Авдеевкой между украинскими операторами дронов шли соревнования. Они старались не просто убить российского военнослужащего, а попасть ему в голову. В случае неудачи, они запускали дроны-камикадзе повторно», — заявил Чаленко. В марте правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Кроме того, Киев планировал произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ придумали новые способы применения дронов в зоне спецоперации на Украине. Они экономят аккумуляторы БПЛА, размещая их на определенные позиции и выжидают цель, а также устраивают соревнования. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Заряда аккумулятора у дрона хватает на 40 минут. Поэтому теперь БПЛА вылетает, садится на позицию и ждет свою цель. Оператор через камеру видит, что происходит вокруг. Когда едет российская техника, дрон летит к цели и уничтожает ее. К тому же, солдаты ВСУ раскидывают по дорогам шипы. Например, российский УВАЗ наезжает на них, останавливается для замены колес и в этот момент происходит атака дронами», — объяснил Александр Чаленко. По словам военкора, из-за большого количества дронов в арсенале ВСУ украинские солдаты устраивают периодически между собой соревнования. «Раньше ВСУ применяли один дрон-камикадзе на группы российских военнослужащих. Сейчас они не испытывают недостатка в БПЛА. Поэтому могут потратить три дона на одного человека. Мне бойцы рассказывали, что под Авдеевкой между украинскими операторами дронов шли соревнования. Они старались не просто убить российского военнослужащего, а попасть ему в голову. В случае неудачи, они запускали дроны-камикадзе повторно», — заявил Чаленко. В марте правительство Украины дополнительно выделило пять миллиардов гривен (более 129 млн долларов) на закупку дронов для ВСУ. Кроме того, Киев планировал произвести в 2024 году миллион FPV-дронов из-за медленной поставки помощи от Запада.