Правительство Пермского края покидает чиновник, конфликтовавший с Махониным. Видео

Вице-премьер правительства Пермского края Демкин покинул пост
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Пермь, демкин алексей
Демкин написал заявление по собственному желанию Фото:

Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина.

Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief. «Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина. Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...