Правительство Пермского края покидает чиновник, конфликтовавший с Махониным. Видео

Вице-премьер правительства Пермского края Демкин покинул пост

18 апреля 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Демкин написал заявление по собственному желанию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief. «Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина. Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief. «Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина. Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается.