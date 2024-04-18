Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief.
«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина.
Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается.
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Вице-премьер правительства Пермского края, экс-глава Перми Алексей Демкин покидает занимаемую должность. Об этом сообщил telegram-канал Brief. «Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — передает telegram-канал слова Демкина. Причиной ухода вице-премьера стало высказывание его сына Ильи о том, что он не хочет возвращаться на родину. «Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?», — говорит Илья Демкин в видеоролике и показывает природу острова Бали. Этот ролик он выложил в своих социальных сетях. До этого инцидента у Алексея Демкина был конфликт с губернатором Дмитрием Махониным. Источники URA.RU подтвердили уход вице-премьера. Агентство также направило запрос в пресс-службу правительства Пермского края. Ответ на него ожидается.