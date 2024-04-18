Что сделано в Крыму за 10 лет с момента воссоединения

В Крыму задержаны все диверсионные группы благодаря правоохранителям и ФСБ

18 апреля 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Путин услышал слова благодарности от главы Крыма Аксенова и доклад о проделанной работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крым в составе России преобразился за 10 лет. В Республике построены новые школы, детские сады, оборудованы медицинские учреждения, в повестке — развитие туризма и повышение доходов крымчан. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их совещания по видеосвязи 18 апреля. «Строительство [в Крыму] — один из локомотивов экономики. Есть, повторяю, вопросы, но я сейчас не буду вдаваться в детали, вам и так все хороше известно. Пожалуйста, с чего бы хотели начать», — передал слово главе Крыма Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «В первую очередь, хотел бы начать, наверное, все-таки со слов благодарности за 10 лет, за которые мы вернулись на родину благодаря вашим решениям и поддержке всех россиян», — с благодарности начал свой доклад Аксенов. Туристическая отрасль Крыма привлекла 61 млн человек за 10 лет. На фото — г. Судак. Фото: Виталий Страхов © URA.RU Поддержка семей военнослужащих Для правительства Крыма, по словам Аксенова, поддержка семей военнослужащих является задачей номер один, в регионе действует 12 различных мер социальной поддержки для них. Крымские власти координируют работу муниципалитетов, которые постоянно находятся на связи с семьями. Развитие экономики За 10 лет валовый региональный продукт (ВРП) Крыма увеличился и достиг в 2023 году рекордных 705 млрд рублей. Это в 3,7 раза, чем было в 2014 году, рассказал Аксенов. За 10 лет в экономику Крыма было вложено 900 млрд рублей частных средств, увеличены расходы бюджета на ЖКХ, туризм и целевые программы. Новость по теме Путин дал главе Крыма «добро» на новый срок Финансовая помощь В Крыму для жителей региона действуют федеральные и республиканские программы материальной поддержки. Это 10 тысяч рублей ежемесячно малоимущим семьи и 100 тысяч единовременных пособий, которые успели получить 311 тысяча человек. Более 30 тысяч россиян в Крыму уже получили жилищные сертификаты, на что потрачено более 60 млрд рублей. Поддержание правопорядка Силами ФСБ, МВД и прокуратуры в Крыму ликвидированы и задержаны все террористические и диверсионные группы. Власти стараются работать «на предупреждение». «Здесь спасибо коллегам, полностью правоохранительному блоку, ФСБ — за поимку диверсионных групп, которые совершили диверсии, подрывы», выразил благодарность Аксенов. Новость по теме Путин пожелал успехов на выборах губернатору Чибису, на которого совершили покушение Драйверы развития Крыма Продолжает действовать федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма, разработанная и утвержденная по поручению президента. За 10 лет благодаря программе был построен мост через Керченский пролив (Крымский мост), строятся дороги, больницы, школы, детские сады. «Это основной драйвер развития экономики Крыма, основной ФЦП, объем за четыре года составил 98 млрд рублей, из которых освоено 99%. Спасибо и правительству Москвы за помощь в 48 млрд рублей», — привел статистику глава Крыма. Сельское хозяйство республики За 10 лет в сельхоз-сектор Крыма правительством инветсировано 24 млрд рублей, построены новые виноградники и сады, решена проблема поставки питьевой воды. В 4,2 раза увеличен объем производства молочной продукции и собрано 2 млн тонн зерна, что в два раза больше, чем в 2014 году. Новость по теме Глава Крыма: в регионе пойманы все диверсанты Социальные проекты и газификация В республике построено 163 детских сада, продолжается строительство 12 школ, еще на 10 учебных заведений готовится документация. Коэффициент газификации республики сейчас составляет 82%, что выше показателя 2014 года на 10%. За 10 лет построено две тысячи объектов здравоохранения, среди которых 273 фельдшерско-акушерских пункта, 46 подстанций скорой помощи, получено 200 машин скорой помощи, продолжается подготовка врачей, нехватка которых в республике составляет 1700 человек. Рост туристической сферы За 10 лет в Крыму побывали 61 млн туристов. На развитие туристической отрасли в 2024 году выделено 3,2 млрд рублей. Благодаря туризму республика в рейтинге регионов РФ по развитию смогла подняться с 76 на 45 место. «Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание», — резюмировал Путин доклад Аксенова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крым в составе России преобразился за 10 лет. В Республике построены новые школы, детские сады, оборудованы медицинские учреждения, в повестке — развитие туризма и повышение доходов крымчан. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе их совещания по видеосвязи 18 апреля. «Строительство [в Крыму] — один из локомотивов экономики. Есть, повторяю, вопросы, но я сейчас не буду вдаваться в детали, вам и так все хороше известно. Пожалуйста, с чего бы хотели начать», — передал слово главе Крыма Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». «В первую очередь, хотел бы начать, наверное, все-таки со слов благодарности за 10 лет, за которые мы вернулись на родину благодаря вашим решениям и поддержке всех россиян», — с благодарности начал свой доклад Аксенов. Для правительства Крыма, по словам Аксенова, поддержка семей военнослужащих является задачей номер один, в регионе действует 12 различных мер социальной поддержки для них. Крымские власти координируют работу муниципалитетов, которые постоянно находятся на связи с семьями. За 10 лет валовый региональный продукт (ВРП) Крыма увеличился и достиг в 2023 году рекордных 705 млрд рублей. Это в 3,7 раза, чем было в 2014 году, рассказал Аксенов. За 10 лет в экономику Крыма было вложено 900 млрд рублей частных средств, увеличены расходы бюджета на ЖКХ, туризм и целевые программы. В Крыму для жителей региона действуют федеральные и республиканские программы материальной поддержки. Это 10 тысяч рублей ежемесячно малоимущим семьи и 100 тысяч единовременных пособий, которые успели получить 311 тысяча человек. Более 30 тысяч россиян в Крыму уже получили жилищные сертификаты, на что потрачено более 60 млрд рублей. Силами ФСБ, МВД и прокуратуры в Крыму ликвидированы и задержаны все террористические и диверсионные группы. Власти стараются работать «на предупреждение». «Здесь спасибо коллегам, полностью правоохранительному блоку, ФСБ — за поимку диверсионных групп, которые совершили диверсии, подрывы», выразил благодарность Аксенов. Продолжает действовать федеральная целевая программа (ФЦП) развития Крыма, разработанная и утвержденная по поручению президента. За 10 лет благодаря программе был построен мост через Керченский пролив (Крымский мост), строятся дороги, больницы, школы, детские сады. «Это основной драйвер развития экономики Крыма, основной ФЦП, объем за четыре года составил 98 млрд рублей, из которых освоено 99%. Спасибо и правительству Москвы за помощь в 48 млрд рублей», — привел статистику глава Крыма. За 10 лет в сельхоз-сектор Крыма правительством инветсировано 24 млрд рублей, построены новые виноградники и сады, решена проблема поставки питьевой воды. В 4,2 раза увеличен объем производства молочной продукции и собрано 2 млн тонн зерна, что в два раза больше, чем в 2014 году. В республике построено 163 детских сада, продолжается строительство 12 школ, еще на 10 учебных заведений готовится документация. Коэффициент газификации республики сейчас составляет 82%, что выше показателя 2014 года на 10%. За 10 лет построено две тысячи объектов здравоохранения, среди которых 273 фельдшерско-акушерских пункта, 46 подстанций скорой помощи, получено 200 машин скорой помощи, продолжается подготовка врачей, нехватка которых в республике составляет 1700 человек. За 10 лет в Крыму побывали 61 млн туристов. На развитие туристической отрасли в 2024 году выделено 3,2 млрд рублей. Благодаря туризму республика в рейтинге регионов РФ по развитию смогла подняться с 76 на 45 место. «Вы упомянули и о необходимости роста доходов граждан. Естественно, это задача, которая стоит перед всей страной, перед всеми регионами, перед правительством в целом. Но для Крыма это все-таки такая вещь, на которую нужно обращать особое внимание», — резюмировал Путин доклад Аксенова.