Путин дал главе Крыма «добро» на новый срок

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин провел совещание с главой республики Крым Фото:

Президент России Владимир Путин поддержал идею Сергея Аксенова выдвинуться на следующий срок в качестве главы республики Крым. Об этом стало известно со встречи российского лидера с Аксеновым.

«У вас все получается. Не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин на просьбу Аксенова поддержать его выдвижение на следующий губернаторский срок. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Аксенов подчеркнул, что он является «солдатом президента». «Как Владимир Владимирович скажет в данном случае, куда пошлет туда и поеду выполнять поставленные задачи <…> Спасибо вам за все, что вы делали и для нас всех, и для меня лично», — добавил глава Крыма.

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Президент России Владимир Путин поддержал идею Сергея Аксенова выдвинуться на следующий срок в качестве главы республики Крым. Об этом стало известно со встречи российского лидера с Аксеновым. «У вас все получается. Не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин на просьбу Аксенова поддержать его выдвижение на следующий губернаторский срок. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Аксенов подчеркнул, что он является «солдатом президента». «Как Владимир Владимирович скажет в данном случае, куда пошлет туда и поеду выполнять поставленные задачи <…> Спасибо вам за все, что вы делали и для нас всех, и для меня лично», — добавил глава Крыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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