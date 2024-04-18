Путин дал главе Крыма «добро» на новый срок

18 апреля 2024 в 19:36 Размер текста - 17 +

Владимир Путин провел совещание с главой республики Крым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поддержал идею Сергея Аксенова выдвинуться на следующий срок в качестве главы республики Крым. Об этом стало известно со встречи российского лидера с Аксеновым. «У вас все получается. Не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин на просьбу Аксенова поддержать его выдвижение на следующий губернаторский срок. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Аксенов подчеркнул, что он является «солдатом президента». «Как Владимир Владимирович скажет в данном случае, куда пошлет туда и поеду выполнять поставленные задачи <…> Спасибо вам за все, что вы делали и для нас всех, и для меня лично», — добавил глава Крыма. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поддержал идею Сергея Аксенова выдвинуться на следующий срок в качестве главы республики Крым. Об этом стало известно со встречи российского лидера с Аксеновым. «У вас все получается. Не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат. Я желаю вам удачи», — ответил Путин на просьбу Аксенова поддержать его выдвижение на следующий губернаторский срок. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Аксенов подчеркнул, что он является «солдатом президента». «Как Владимир Владимирович скажет в данном случае, куда пошлет туда и поеду выполнять поставленные задачи <…> Спасибо вам за все, что вы делали и для нас всех, и для меня лично», — добавил глава Крыма.